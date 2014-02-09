بانک مرکزی نرخ ارزهای دولتی را ثابت اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز یکشنبه نرخ دلار آمریکا را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی 24,863 ریال، پوند انگلیس را 40,800 ریال و قیمت یورو را 33,903 ریال تعیین کرد.

همچنین قیمت فرانک سوئیس 27,694 ریال، کرون سوئد 3,833 ریال، کرون نروژ 4,026 ریال، کرون دانمارک 4,544 ریال، روپیه هند 400 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,770 ریال، دینار کویت 87,857 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,590 ریال، یکصد ین ژاپن 24,287 ریال، دلار هنگ کنگ 3,205 ریال، ریال عمان 64,589 ریال، دلار کانادا 22,537ریال و راند آفریقای جنوبی 2,248 ریال اعلام شد.

امروز لیر ترکیه 11,200 ریال، روبل روسیه 715 ریال، ریال قطر 6,828 ریال، یکصد دینار عراق 2,142ریال، لیر سوریه 174 ریال، دلار استرالیا 22,279 ریال، ریال سعودی 6,630 ریال، دینار بحرین 65,934 ریال، دلار سنگاپور 19,605 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,902 ریال، یکصد روپیه نپال 24,545 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,056 ریال، یوان چین 4,100 ریال، یکصد بات تایلند 75,780 ریال، رینگیت مالزی 7,466 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,122 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 15,972 ریال، افغانی افغانستان 444 ریال ، منات آذربایجان 31,702 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,566 ریال، سامانی تاجیکستان 5,179 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,955 ریال قیمت خورد.