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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

کریمی:

آموزش و پرورش لرستان 11 پایگاه برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته است

آموزش و پرورش لرستان 11 پایگاه برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: این اداره کل 11 پایگاه شهرستانی برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر صبح یکشنبه در جلسه کارگروه گردشکری لرستان اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش لرستان از همه امکانات خود برای اسکان مسافران نوروزی استفاده خواهد کرد.

وی گفت: در این راستا 11 پایگاه شهرستانی برای اسکان مسافران نوروزی لرستان پیش بینی شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه میزان اسکان مسافر در ایام نوروز سالجاری بیش از 62 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است افزود: رتبه لرستان در زمینه اسکان مسافران نوروزی از 24 به 12 در این ایام ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز امسال 130 آموزشگاه در قالب هزار و 218 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده بود ادامه داد: در مجموع 18 هزار و 473 خانوار در سطح مدارس لرستان اسکان داده شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان بیان داشت: در ایام نوروز امسال بیش از 93 هزار و 726 نفر در آموزشگاههای لرستان اسکان داده شدند.

کریمی فرد یادآور شد: تلاش می شود امکانات لازم برای اسکان مسافران نوروزی طی نوروز سال آینده ارتقا یابد.

کد مطلب 2232480

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