افزایش قیمت خوراک تاثیری در تغییر قیمت محصولات پتروشیمی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محتشمی پور درباره تاثیر آثار افزایش قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها بر قیمت و نحوه عرضه فرآورده‌های پلیمری در بازارهای داخلی، گفت: نرخ خوراک گاز و قیمت محصولات پتروشیمی ارتباطی با یکدیگر ندارند.



رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با اعلام اینکه در تمام بازارها قیمت عرضه یک کالا ناشی از عوامل بازار است و قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نیز از قیمت بازار جهانی تبعیت می‌کند، تصریح کرد: تعیین نرخ 15 سنت را برای خوراک گاز بوده و خوراک گاز فقط برای تولید سه محصول متانول، اوره و آمونیاک استفاده می‌شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این سه محصول سهم زیادی در بازار داخلی ندارند و عمده تولید این سه محصول صنعت پتروشیمی صادر می‌شود، اظهار داشت: از حدود دو میلیون محصولات شیمیایی که در بورس کالا فروخته می شود، کمتر از 150 هزار تن را متانول تشکیل می‌دهد.



به گفته وی، حدود دو میلیون تن محصول پلیمری نیز در بورس کالا فروخته می شود که تقریباً هیچ یک از آنها تابع خوراک گاز نیست.



محتشمی با یادآوری اینکه حاشیه سود برای محصولات متانول، اوره و آمونیاک امن است و نگرانی نیز برای صادرات این محصولات و رقابت و قدرت آنها در بازار های جهانی وجود ندارد، بیان کرد: افزایش قیمت خوراک باعث کاهش سود مجتمع‌ها شده و بالطبع منجر به کاهش قیمت سهام مجتمع‌ها در بورس اوراق بهادار می‌شود.



رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان اینکه افزایش یا کاهش قیمت گاز ضمن آنکه با بخش بزرگی از محصولات صنعت پتروشیمی ارتباطی ندارد، تاثیری هم در قیمت تمام شده نخواهد داشت، تاکید کرد: کاهش عرضه محصولات در بورس در هفته‌های گذشته را ناشی از کاهش عرضه گاز در منطقه ماهشهر و عسلویه به دلیل موج سرمای کشور بوده است.



این مقام مسئول افزود: به دلیل کمبود برق توزیعی در ماهشهر واحدهای پی.وی.سی از سرویس خارج شده بودند که در نتیجه شاهد کاهش عرضه پی.وی.سی در بورس بودیم.



رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با یادآوری اینکه از هفته گذشته واحدهای پی.وی.سی مجتمع‌های پتروشیمی اروند، بندر امام و غدیر تولید را آغاز کرده اند و پیش بینی می شود روند عرضه‌ها به زودی به حالت قبل بازگردد، خاطرنشان کرد: هفته گذشته حدود 55 هزار و 900 تن محصولات پلیمری در بورس کالا عرضه شده است.