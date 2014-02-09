ری مهیای راهپیمایی 22بهمن با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق روال سالهای گذشته راهپیمایی 22 بهمن در شهرری به صورت مستقل از شهر تهران و در مسیر بقعه بی بی زبیده واقع در سه راه ورامین تا میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می شود.



این مسئول به تمهیدات ترافیکی، خدمات شهری، فرهنگی و عمرانی در مسیر راهپیمایی اشاره کرد و افزود: در زمان برگزاری راهپیمایی پلیس راهور و کارشناسان ترافیک مسئول برقراری نظم و بازکردن مسیر برای راهپیمایان هستند تا این مراسم باشکوه مردمی به نحو مطلوبی اجرا شود.



وی ادامه داد: وسیله حمل و نقل عمومی رایگان برای حضور شهروندان در مراسم راهپیمایی از میادین اصلی شهرری و نقاط خارج از محدوده نیز در عباس آباد و زمان آباد آماده خدمات رسانی به راهپیمایان است.



کتانباف که قائم مقام کارگروه مدیریت شهری شهرری نیز هست، شکل گیری این کارگروه را از مهمترین تحولات اخیر منطقه 20 برشمرد و اعلام کرد: تمامی سازمانها و ارگانهای اداری و خدماتی شهرری آماده هستند تا برای برپایی هرچه باشکوهتر این مراسم با یک برنامه واحد که از مصوبات کارگروه مدیریت شهری شهرری بوده، به شهروندان خدمات رسانی کنند.



قائم مقام کارگروه مدیریت شهری شهرری به زیباسازی و بهسازی مسیر راهپیمایی در شهرری نیز اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر حضور عوامل خدمات شهری برای پاکسازی مسیر، استقرار ایستگاه های فرهنگی و پذیرایی از دیگر اقداماتی است که به منظور ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به شهروندان همزمان با برپایی راهپیمایی 22 بهمن انجام خواهد شد.



شهردار منطقه 20 تهران، عملکرد کارگروه مدیریت شهری شهرری را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: عملیاتی شدن مدیریت یکپارچه شهری از اهداف این کارگروه است که تاثیرات مثبت آن در چند ماهه اخیر و در برنامه های هماهنگی که در سطح شهر اجرا شده است کاملا مشهود است.