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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۷

کاوه:

80 راه روستایی چالوس و کلاردشت برفروبی شد

80 راه روستایی چالوس و کلاردشت برفروبی شد

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی چالوس گفت: بیش از 80 محور روستایی این شهرستان وکلاردشت برفروبی ویخ زدایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاوه فیروز صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در بحران برف و با بیان اینکه بیش از 100 کیلومتر از راههای اصلی شهرستان برفروبی شد، اظهار داشت: همچنین در این مدت برفروبی و یخ زدایی 80 مسیر روستایی و فرعی نیز انجام شده است.

وی اظهار داشت: مسیرهای فرعی و روستایی بخش های مرکزی، کلاردشت و مرزن آباد در بحران برف در دستور کار قرار گرفت و اکنون تمامی مسیرها بازگشایی شده است.

وی با اشاره به فعالیت 40 راهدار با 39 دستگاه ماشین آلات راهداری یادآور شد: بازگشایی مسیرها پس از بارش سنگین برف انجام شد و در مدت کوتاهی موفق به بازگشایی همه مسیرها شده ایم.

کاوه با بیان اینکه هم اکنون راه مسدوده شده ای در حوزه شهرستان وجود ندارد، یادآورشد: در جریان بحراف برف، 80 محور روستایی شهرستان از برف پاکسازی شده که 35 کیلومتر در حوزه فرعی کلاردشت بوده است.

 

کد مطلب 2232489

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