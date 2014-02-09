80 راه روستایی چالوس و کلاردشت برفروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاوه فیروز صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام شده در بحران برف و با بیان اینکه بیش از 100 کیلومتر از راههای اصلی شهرستان برفروبی شد، اظهار داشت: همچنین در این مدت برفروبی و یخ زدایی 80 مسیر روستایی و فرعی نیز انجام شده است.

وی اظهار داشت: مسیرهای فرعی و روستایی بخش های مرکزی، کلاردشت و مرزن آباد در بحران برف در دستور کار قرار گرفت و اکنون تمامی مسیرها بازگشایی شده است.

وی با اشاره به فعالیت 40 راهدار با 39 دستگاه ماشین آلات راهداری یادآور شد: بازگشایی مسیرها پس از بارش سنگین برف انجام شد و در مدت کوتاهی موفق به بازگشایی همه مسیرها شده ایم.

کاوه با بیان اینکه هم اکنون راه مسدوده شده ای در حوزه شهرستان وجود ندارد، یادآورشد: در جریان بحراف برف، 80 محور روستایی شهرستان از برف پاکسازی شده که 35 کیلومتر در حوزه فرعی کلاردشت بوده است.