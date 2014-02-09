طرح تامین آب شهر زیارتعلی بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور عالي استاندار در اين مراسم با اشاره دستاوردهاي پيروزي انقلاب اسلامي در استان، داشتن شجاعت، عدالت ، حركت بر مدار اخلاق و كاردان بودن مديران را لازمه توسعه اين دستاوردها و آباداني جامعه دانست.
حقيري زاده در ادامه به بالا بودن هزينه هاي اجرايي طرح هاي آبرساني در استان اشاره نمود و گفت: طرح هاي آبرساني به عنوان يكي از زيرساخت هاي توسعه شهرها، از اهميت ويژه اي برخوردارند.
مدیرعامل آبفای استان نيز با اشاره به وضعيت آبشرب در شهر زيارتعلي، گفت: با اجراي اين طرح تلاش داريم تا ضمن تامين ، انتقال و توزيع آب مشكلات شرب اين شهر را در كوتاهترين زمان ممكن مرتفع سازيم.
حسين خادمي افزود: شبكه توزيع آب زيارتعلي به طول 33 كيلومتر است كه 16 كيلومتر آن بازسازي شده و اصلاح كامل اين شبكه در سال 93 انجام خواهد شد.
وي در خصوص اجرای طرح تامين آب زيارتعلي گفت: طرح تامین آب اين شهر از سال 89 و با هدف تامين آب این شهر به ظرفيت25 ليتربرثانيه اجرایی شد.
اين مقام مسئول افزود: این طرح شامل چهار زیر پروژه؛ احداث خط انتقال آب به طول 8 كيلومتر، توسعه و بازسازي شبكه توزيع آب ، احداث یک دستگاه مخزن هزار متر مترمكعبی وحفروتجهيز یک حلقه چاه است که تاکنون 14 کیلومتر از شبكه توزيع آب بااعتبار 8 ميليارد ريال بازسازي شده است.
وی اضافه کرد: همچنین برای احداث مخزن هزار متر مكعبی وابنيه جانبي، محوطه سازی و حفر و تجهیز یک حلقه چاه نیز 15 ميليارد ريال اعتبار هزینه شده است.
خادمی در پايان افزود: كل اعتبار این طرح 66 ميليارد ريال است که تاکنون 23 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده شده است. همچنين 43 ميليارد اعتبار براي تامين آبشرب مورد نياز شهر زيارتعلي نياز داريد.
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