پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیمش پیش از آغاز دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران، ضمن بیان مطلب گفت: دیدار سختی با دانشگاه آزاد داریم ولی کفه ترازو به سوی ما سنگین است و می‌خواهیم با شکست دوباره این تیم بدون باخت قهرمان شویم زیرا قهرمانی بدون شکل مزه دیگری دارد.

وی افزود: لیگ را خوب شروع کردیم و با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشتیم و تلاش چشمگیر اعضای تیم خوشبختانه نتایج خوبی کسب کردیم و تا از هفته دوم به بعد صدر جدول را در اختیار داشته و خیال نداریم، آن را به تیم دیگری واگذار کنیم.

سرمربی شهرداری ورامین در خصوص تیم دانشگاه آزاد هم خاطرنشان کرد: سیدنعمت خلیفه از مربیان با تجربه و حرفه‌ای تکواندو ایران است که با همین تیم هم افتخارات زیادی کسب کرده است. کادر فنی دانشگاه نقطه قوت این تیم است و امیدارم بازی خوبی برابر این تیم داشته باشیم.

وی در خصوص حضور در کادر فنی تیم ملی و موفقیت اخیر خود گفت: هر چه بود خواست خدا و تلاش گروهی بوده است. یک کار به تنهایی ثمر نمی‌دهد و من نیز تلاش یک تیم را هدایت کرده و از همکارانم در کادر فنی شهرداری و تیم منتخب استان تهران، اعضای تیم‌ها و همه کسانی که به من کمک کردند، تشکر می‌کنم.

خانلرخانی در پایان گفت: میزبان هفته سوم و چهارم دور برگشت لیگ برتر تیم شهرداری است و تمام تلاش خود را بکار می‌بندیم تا میزبان خوبی برای تیم‌های حاضر باشیم و بتوانیم با دو پیروزی دیگر به جام قهرمانی نزدیک شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین در یک جدال حساس فردا دوشنبه به مصاف هم می‌روند.