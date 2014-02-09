  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

خانلرخانی در گفتگو با مهر:

مانند دور رفت دانشگاه آزاد را می‌بریم/ قهرمانی بدون باخت مزه دیگری دارد

مانند دور رفت دانشگاه آزاد را می‌بریم/ قهرمانی بدون باخت مزه دیگری دارد

سرمربی تیم تکواندو شهرداری ورامین اعلام کرد با تمام احترامی که برای تیم دانشگاه آزاد قائل است اما این تیم را مانند بازی دور دور رفت و این بار برابر هوادارانش شکست می‌دهد.

پیام خانلرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیمش پیش از آغاز دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران، ضمن بیان مطلب گفت: دیدار سختی با دانشگاه آزاد داریم ولی کفه ترازو به سوی ما سنگین است و می‌خواهیم با شکست دوباره این تیم بدون باخت قهرمان شویم زیرا قهرمانی بدون شکل مزه دیگری دارد.

وی افزود: لیگ را خوب شروع کردیم و با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشتیم و تلاش چشمگیر اعضای تیم خوشبختانه نتایج خوبی کسب کردیم و تا از هفته دوم به بعد صدر جدول را در اختیار داشته و خیال نداریم، آن را به تیم دیگری واگذار کنیم.

سرمربی شهرداری ورامین در خصوص تیم دانشگاه آزاد هم خاطرنشان کرد: سیدنعمت خلیفه از مربیان با تجربه و حرفه‌ای تکواندو ایران است که با همین تیم هم افتخارات زیادی کسب کرده است. کادر فنی دانشگاه نقطه قوت این تیم است و امیدارم بازی خوبی برابر این تیم داشته باشیم.

وی در خصوص حضور در کادر فنی تیم ملی و موفقیت اخیر خود گفت: هر چه بود خواست خدا و تلاش گروهی بوده است. یک کار به تنهایی ثمر نمی‌دهد و من نیز تلاش یک تیم را هدایت کرده و از همکارانم در کادر فنی شهرداری و تیم منتخب استان تهران، اعضای تیم‌ها و همه کسانی که به من کمک کردند، تشکر می‌کنم.

خانلرخانی در پایان گفت: میزبان هفته سوم و چهارم دور برگشت لیگ برتر تیم شهرداری است و تمام تلاش خود را بکار می‌بندیم تا میزبان خوبی برای تیم‌های حاضر باشیم و بتوانیم با دو پیروزی دیگر به جام قهرمانی نزدیک شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین در یک جدال حساس فردا دوشنبه به مصاف هم می‌روند.

کد مطلب 2232494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها