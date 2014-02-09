ترويج كشاورزي ارگانيك در آذربايجان غربي ضرورتي اجتناب ناپذير/ سلامت در گرو توليد زيستي

به گزارش خبرنگار مهر،‌ اگر چه تولید محصولات کشاورزی با استفاده از منابع آلی و بدون کاربرد مواد شیمیایی از سابقه‌ی بسیار طولانی برخوردار است، ولی جنبش کشاورزی زیستی که بر اساس تولید محصولات غذایی بدون استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی استوار است و به‌علاوه، مقررات و استانداردهای خاص خود را دارد، از سابقه‌ چندانی برخوردار نیست.

این استانداردها توسط سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان بین‌المللی استاندارد، فدراسیون بین‌المللی جنبش کشاورزی زیستی و کدکس آلیمنتاریوس تدوین شده كه علاوه بر جنبه‌های فناوری آن، به مسائل اجتماعی- اقتصادی و اخلاقی تولیدات غذایی نیز توجه می‌شود.

شواهد زیادی حاکی از برتری کشاورزی زیستی بر کشاورزی رایج از جنبه‌های مختلف زیست محیطی، مقاومت در برابر آفات و بیماریها و افرایش تنوع زیستی، کاهش گرمای زمین و غیره بوده كه مشکلاتی چون آلودگی میکروبی مواد غذایی و کاهش عملکرد این نوع محصولات نیز ذکر شده است.

کشاورزی زیستی در شرایط خشکسالی از نظر عملکرد بر کشاورزی رایج برتری دارد،با وجودی که کشور ما از نظر کشاورزی سابقه‌ بسیار طولانی داشته و برخی محصولات مهم زراعی فعلی در دنیا از قبیل غلات و حبوبات در این قسمت از جهان اهلی شده‌اند، متاسفانه هنوز در چارچوب کشاورزی زیستی نوین، عملكرد قابل قبولي ارائه نشده است.

اتحاديه اروپا بهترين بازار مصرفي محصولات زيستي و ارگانيك صادراتي ايران

امروزه بازارهای خارجی و به‌خصوص اتحادیه اروپا تمایل خود را نسبت به خرید محصولات زیستی ایران پسته، گردو، خرما، کشمش، میوه‌های تازه، زعفران و ...اعلام داشته‌اند، ولی هنوز با وجود پتانسيلهاي فراوان در اين زمينه شرايط را نمي توان مطلوب دانست.

در اين ميان آذربايجان غربي يكي از قطبهاي كشاورزي كشور كه توليد 6 درصد محصولات كشاورزي در ايران را بر عهده دارد نيز با وجود داشتن مرز مشترك با سه كشور،‌نتوانسته عملكرد مطلوبي در حوزه كشت و توليد محصولات ارگانيك كشاورزي داشته باشد.

هر چند تا كنون دو محصول آلو و انگور آذربايجان غربي موفق به كسب نشان استاندارد ارگانيك شده و سيب توليدي استان نيز در مسير اخذ اين مجوز است،‌ ولي ساير محصولات توليدي از اين قافله عقب مانده كه نيازمند توجه ويژه و برنامه ريزي هاي مدت دار در اين راستا هستيم.

اجرای 3 الگوی کشت افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی آذربایجان غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای 3 طرح الگوی کشت در سطح استان برای افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی تولیدی استان خبر داد.

سید علی مختاری اين طرحها در باغات سيب و انگور آذربايجان غربي بعنوان 2 محصول استراتژيك استان اجرايي مي شود،‌ ادامه داد:‌توليد محصولات ارگانيك و افزايش كيفيت و سلامت محصولات كشاورزي استان با اجراي طرحهاي الگويي كشت و ... در حال پيگيري است.

وي حمایت از احداث پایانه صادرات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان غربی، توسعه بیمه پوشش کشاورزی، توسعه ضریب پوشش برنامه‌های ترویجی، انتقال یافته‌های تحقیقاتی به عرصه‌های تولید و توانمندسازی بهره‌برداران را از جمله اولویت‌های توسعه کشاورزی آذربایجان غربی دانست.

صدور پروانه استاندارد 2 محصول ارگانیک کشاورزی آذربایجان غربی

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در گفتگو با مهر، از صدور پروانه استاندارد برای 2 محصول ارگانیک کشاورزی استان خبر داد و اظهار داشت: آلو و انگور تولیدی آذربایجان غربی بر اساس آزمایشات و بررسی انجام شده مبنی بر باقی مانده سموم کشاورزی و تطابق محصول با استاندارهای تدوین شده، موفق به کسب پروانه کاربرد علامت استاندارد شدند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در مرحله بررسی سیب تولید شده در آذربایجان غربی بر اساس استاندارهای تدوین شده محصولات ارگانیک کشاورزی هستیم، اعلام کرد، با توجه به نتیجه برخی آزمایشات و بررسی های انجام شده امیدواریم پروانه کاربرد عالامت استاندارد سیب نیز بزودی صادر شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از عدم توجه برخی کشاورزان نسبت به استفاده اصولی از سموم کشاورزی در سطح استان انتقاد کرد و گفت: محصولات کشاورزی باید بر اساس شاخص ها و استانداردهای لازم از بعد سموم باقی مانده تولید شوند.

لزوم راه اندازي قرنطينه هاي محصولات كشاورزي در مبادي مرزي

جلایر با بیان اینکه متاسفانه برخی کشاورزان بدون توجه به این امر و خودسرانه اقدام به استفاده از برخی هورمونها و سموم با هدف داشتن محصولاتی با زیبایی ظاهری می کنند، ادامه داد: در این راستا کمیته مشترک تعیین و ارزیابی استاندارد محصولات کشاورزی با توجه به شرایط خاص آذربایجان غربی تشکیل شده است.

وی افزایش صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به خارج از کشور و ارتقای سطح سلامت جامعه را از جمله مزایای تولید محصولات ارگانیک کشاورزی دانست و عنوان کرد: باید قرنطینه های محصولات کشاورزی در مبادی ورودی مرزی استان راه اندازی و بعد از بررسی و تشخیص سالم بودن گواهی انطباق وارداتی صادر شود.

پرداخت کمکهای بلاعوض به متقاضیان تولید محصولات کشاورزی ارگانیک

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی نيز در گفتگو با مهر، از پرداخت کمکهای بلاعوض به متقاضیان تولید محصولات کشاورزی ارگانیک در استان خبر داد و گفت: برای توسعه این نوع کشت و تولید محصولات سالم همچنین کارگاههای آموزشی آشنایی با روند تولید و عرضه محصولات سالم ارگانیک برگزار می شود.

مقصود قرباني از هماهنگی با اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو و شهرداری ارومیه به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری تولید و عرضه محصولات سالم و ارگانیک کشاورزی در غرفه های میادین میوه و تره بار ، اظهار داشت: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت مناسب جغرافیایی و آب و هوایی، پتانسیل خوبی برای تولید محصولات سالم و ارگانیک کشاورزی دارد.

وي با اشاره به وجود مناطق ایزوله به منظور تولید محصولات ارگانیک کشاورزی در سطح استان، اعلام کرد: این مناطق باید با مدیریت صحیح در جهت تولید محصولات ارگانیک مورد بهره برداری قرار گیرند.

وي انگور دیم سردشت با 5 هزار هکتار سطح زیر کشت بدون استفاده از سموم شیمیایی را از جمله محصولات ارگانیک کشاورزی آذربایجان غربی برشمرد و گفت: محصولات کشاورزی از جمله آلبالو ، انجیر، سماق، توت درختی، سنجد، زالزالک و انار در سطح استان با توجه به ظرفیتهای موجود با مدیریت صحیح قابلیت تبدیل شدن به محصولات ارگانیک را دارند.

جایگزینی سموم بیولوژیک کشاورزی با سموم شیمیایی پرخطر در آذربایجان غربي

وی استفاده منطقی و کارشناسی از سموم با بهره گیری از توان متخصیص فعال در بخشهای دولتی و خصوصی باید انجام شود، اظهار داشت: استفاده از سموم نباتی آخرین روش در کنترل عوامل آسیب زا محصولات گیاهی بوده که هم اکنون با کنترل تلفیقی و استفاده از روشهای غیر شیمیایی بر مبنای اطلاعیه های پیش آگاهی صادره توسط کمیته های پیش آگاهی و شبکه های مراقبت انجام می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه برای تولید محصول سالم وارگانیک و درطول برنامه پنجم توسعه باید در 25 درصد اراضی زراعی وباغی استان مبارزه تلفیقی با آفات وبیماریهای گیاهی انجام شود، گفت: در این راستا باهمکاری بخش خصوصی تاکنون درحدود 68 هزار هکتارازارضی زراعی و باغی درسطح استان این اقدامات عملیاتی شده است.

قربانی از برنامه ریزی برای جایگزینی سموم بیولوژیک با سموم شیمیایی پرخطر خبر داد و گفت: یکی ازمهمترین موضوعاتی که درکنارسایر فعالیتهای بخش کشاورزی دغدغه مسئولان ومصرف کنندگان محصولات کشاورزی است،اقتصادی کردن تولید ،حفظ منابع پایه تولید وپایداری تولید درکنارتولید محصولات سالم وارگانیک دربخش کشاورزی است.

تولید عسل ارگانیک در آذربایجان غربی

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی نيز در گفتگو با مهر،‌از برنامه ریزی برای تولید عسل ارگانیک در استان بعنوان يكي از قطبهاي اصلي تولید عسل کشور خبر داد و گفت:‌ آذربایجان غربی به ویژه خوی یکی از قطب های مهم تولید عسل در کشور محسوب مي شوند.

سيد فضل الله قريشي با بيان اينكه آذربايجان غربي دارای هشت میلیون و 820 هزار کندوی عسل مدرن و سنتی است، افزود: در این راستا برنامه ریزی و هدف گذاری آینده در تولید این محصول دامی تولید عسل ارگانیک در سطح استان و بهبود کیفیت محصولات تولید شده با توجه به وجود مراتع غنی و باغات و مزارع در مناطق مختلف استان است.

به هر روي افزايش نياز جوامع بشري به امنيت غذايي، رشد روزافزون جمعيت جهان، توسعه علم و فناوري‌هاي نوين منجر به ايجاد تحول عظيمي در عرضه كشاورزي و ارتقاي آن شده كه به موازات آن نيز مشكلات جديدي در عرصه اكوسيستمها از جمله آلودگي آبها، خاك و به هم‌خوردن تعادل بيولوژيك بوجود آمده كه مجموعه اين عوامل سبب شده تا حفظ محيط زيست و امنيت و بهداشت غذايي به مهمترين چالش‌هاي بشر در عصر حاصر تبديل شود.

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گزارش از الناز ملك زاده