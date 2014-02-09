کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال رده سنی بزرگسالان باشگاه های استان قم آخرین لیگ سال جاری فوتبال قم است که قرعه کشی آن با حضور مدیران تیم های حاضر در لیگ امسال به انجام رسید.

وی ادامه داد: استارت برگزاری دوره جدید بازی های لیگ دسته اول قهرمانی فوتبال باشگاه‌های استان قم از اواخر بهمن ماه زده خواهد شد تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات با هدف راهیابی به رقابت های لیگ برتر کار خود را آغاز می کنند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم با بیان اینکه تیم‌های فوتبال آریا، هیئت فوتبال جعفریه، کیان نوین، افشید، پیروزان نیروگاه، افشین، ایرانجوان، دژبان، هنگ، صنعت نمای آسیا (مبتکر)، پیام و ارم ساز وحدت، 12 تیمی هستند که در این مسابقات با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود راجع به دوره جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های استان قم به نحوه برگزاری این دوره نیز اشاره کرد و افزود: این مسابقات قرار است به شکل دوره‌ای و تک بازی و در قالب یک گروه به انجام برسد.

بهرامی عنوان داشت: فقط 2 تیم بر‌تر رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های قم به مسابقات سال 1393 لیگ بر‌تر فوتبال قم راه می‌یابند و امیدوارم تلاش برای دستیابی به این موفقیت موجب افزایش سطح کیفی و فنی رقابت های استانی شود.

وی با بیان اینکه مسابقات لیگ رده سنی بزرگسالان باشگاه های قم در قالب دسته های دوم، اول و برتر برگزار می شود، افزود: سه تیمی که در انتهای جدول رده بندی رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های استان قم قرار بگیرند، مستقیما به لیگ دسته پائین تر سقوط خواهند کرد.

رئیس هیئت فوتبال استان قم بیان داشت: لیگ دسته اول امسال در حالی از اواخر بهمن ماه کلید می خورد که در دوره قبل تیم استقلال به همراه تیم انصار توانستند مجوز صعود به رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم را به دست بیاورند.

وی در پایان یاد آور شد: بر اساس درخواست تیم‌های حاضر در لیگ دسته اول و موافقتی که هیئت با این موضوع داشت، مهلت عقد قرارداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها تا 19 بهمن ماه تمدید شده و مسابقات لیگ دسته اول پس از نقل و انتقالات شروع خواهد شد.

