برگزاری مراسم عقد یک زوج جوان در مزار شهدای گمنام بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وکیلی همزمان با سالروز ولات امام حسن عسگری(ع)، به همراه عروس و خانواده اش، با حضور در کنار مزار شهدای گمنام و پس از غبار روبی و عطرافشانی مزار آنان زندگی خود را پاک و بی آلایش با همسرش آغاز کرد.

اين تازه داماد مي گويد: دوست داشتم زندگی خود را به سبک شهدا آغاز کنم چرا که رهبر معظم انقلاب فرمودند جوانان سبک زندگی شهدا را ملاک و معیار زندگی خود قرار دهند و از این رو، به تعلقات دنیوی پشت پا زده و خواستم زندگی خود را در بهترین جای دنیا و در کنار مزار شهدای گمنام و در سالروز ولات امام حسن عسگری(ع) آغاز کنم.

وکیلی با اشاره به اینکه برادر بزرگتر وی در سال های گذشته در جوار حرم امام راحل زندگی مشترک خود را آغاز کرده است گفت: ارزشهای دینی و الهی و آرمان های شهدا باید در جامعه نهادینه شود و در میان جوانان ترویج شود چرا که شهید مصطفی ردانی پور برای آغاز زندگی مشترک خود کارت دعوتی را برای حضور حضرت فاطمه(س) و امام زمان(عج)، ارسال کرده بود تا ائمه میهمان و شاهد مراسم ازدواج او باشند و از این رو، ما نیز به تاسی از گمنامی مزار حضرت زهرا(س)، مراسم آغاز زندگی را در جوار شهدای گمنام آغاز کردیم.

در این مراسم، 40 تن از اقوام و بستگان عروس؛ پس از قرائت قرآن و مداحی، با غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدا و با صلوات زندگی مشترک این دو جوان را جشن گرفتند.