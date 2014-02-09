دهه فجرتجلی وعده الهی برای مومنين است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان آمده است: اکنون در مقطع حساس و سرنوشت‌سازی از دوران انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ايم، مسئوليت دينی و انقلابی ما را بر اين می‌دارد ضمن شناخت صحيح از مقتضای زمان خود، در ابعاد سياسی، اقتصادی و اجتماعی و بويژه در جبهه مبارزه با استکبارجهانی از ميراث گران‌سنگ انقلاب اسلامی صيانت نماييم.

این بیانیه می افزاید: انقلاب اسلامی، انقلابی بود در روش‌ها ، بيداری مسلمانان و آزادگان و نفی جهل و غفلت در مقابل استکبار. حضرت امام‌خمينی(ره) با نفی بينش‌های متحجر، پای به عرصه اجرای احکام الهی از رهگذر حکومت اسلامی گذارد و با پيوند شريعت دينی، عقل و حکومت، راهنمايی بشريت تشنه عدالت شد؛ از حمايت محروميت و پابرهنه‌ها عدول نکرد و ما را آموخت که عدول از عدالت اجتماعی، عدول از اسلام خواهد بود.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به مناسبت سالگرد 35 سال پیروزی انقلایب اسلامی ایران می افزاید: چهارمين دهه پيروزی انقلاب اسلامی و استمرار حيات طيبه نظام جمهوری اسلامی ايران سرشار از تحولات اميد بخش می‌باشد. آحاد ملت در سرافرازی و نيک‌بختی آن بايد در وحدتی مبارک و شناختی خردمندانه از ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بين‌المللی بر پيوند‌های خود بيافزايند، نهال آزادی و استقلال کشور، نيازمند آبياری است و فرموده اماما‌ن، فردايی دشواری خواهيم داشت و اگر مجهز به علم و تقوی و شعور انقلابی، اسلامی شويم، پيروزی حتمی خواهد بود.

در این بیانیه با بیان اینکه راهپيمايی 22 بهمن مظهر قدرت نرم جمهوری اسلامی ايران و سخت ترين سيلی ملت ايران بر صورت و سيرت دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود عنوان شده است: مردم بصير و هوشيار ايران اسلامی در دعوت به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی و برای پاسداری از خون شهيدان با حضور گسترده در راهپيمايی 22 بهمن، يکبارديگر اتحاد و همدلی خود را به نمايش خواهد گذاشت و اين راهپيمايی با حضور بی نظير مردم به عنوان روزی به ياد ماندنی در تاريخ ايران سربلند ثبت خواهد شد.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان می افزاید: کارکنان اداره کل تبليغات اسلامی استان زنجان ، روحانيون ومبلغين ، شورای هيئات مذهبی ، کانون مداحان ومراکز فرهنگی ودينی وموسسات ومراکز قرآنی مردمی استان زنجان نیز دراين مقطع حساس کنونی همگام با خيل عظيم ملت رشيد ايران و در لبيک به ندای مقام معظم رهبری يکبار ديگر با آرمان امام شهيدان و شهيدان سرافراز انقلاب اسلامی تجديد پيمان نموده و آمادگی خود را برای جانفشانی در راه مقدس اسلام ناب محمدی(ص ) اعلام می کنند.

ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست آسیب نخواهد دید.

همچنین جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با صدور بیانیه ای تاکید کرده است: دهه مبارک فجر که یاد آور گل واژه های ایمان، وحدت، استقامت،ایثار، شهادت و تبعیت اقشار مختلف از ولایت بویژه زنان فهیم و عفیف ایران اسلامی است را بر حضرت بقیة الله الاعظم (عج) و مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

این بیانیه می افزاید: یگانه زمان، سر آمد دوران و پرچمدار نهضت امام خمینی (ره) با ارایه اسلام ناب محمدی (ص)،اثر بخش ترین نسخه درمان دردهای امت اسلامی را تجویز کرده و با خویش بهار وحدت کلمه، همگرایی نفوس و همسرایی قلب ها را به ارمغان آورد تا نفس مسیحایی اش کالبد جهان اسلام را زندگی دوباره بخشد.

در بیانیه جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان عنوان شده است: انقلاب اسلامی ادبیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی جدیدی را در دنیا مطرح ساخت گفتمان جدیدی را درخصوص زنان پایه ریزی کرد، که برخاسته از معارف و آموزه های آسمانی اسلام است.

در بیانیه جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی و دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان می افزایند: امروزه در عرصه های گوناگونی در سطوح کشور شاهد درخشیدن چهره های زنان ایرانی هستیم و این خود نشانه ای است برای تعالی یافتن زن ایرانی مسلمان است.

بنابراین ضمن گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی فجر انقلاب، همراه با سیل خروشان امت سلحشور ایران اسلامی در یوم الله 22 بهمن شعار "مرگ بر آمریکا و صهونیسم"، که یک شعار توام با شعور و راهبردی است را علیه همه مستکبران عالم سر داده و بار دیگر همسو با زنان قهرمان و حماسه ساز، ضمن پاسداشت خون شهدا و تکریم خانواده معزز آنها، عزم و تلاش خود را در مسیر رسیدن به اهداف عالیه نظام اسلامی و حرکت به سوی نهادینه کردن تمدن عظیم اسلامی اعلام می داریم.