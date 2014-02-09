«بازگشت به دریاچه ژنو» به بازار کتاب می آید

به گزارش خبرنگار مهر،سعید فرهودی، ترجمه مجموعه‌ای از داستان‌های نویسندگان آلمانی‌زبان را آماده انتشار کرد.

این مجموعه که عنوان «بازگشت به دریاچه ژنو» را بر پشت جلد خواهد داشت، توسط «نشر نون» منتشر خواهد شد و شامل 11 داستان کوتاه است.

داستان‌هایی از اشتفان تسوایگ، هاینریش بُل، هرمن کستن، فرانتس فون، گونترگراس، بوریس رژابنین، هرمن لنتس، یوزف مولبرگر، کریستا وُلف و لوشیشرنین در این کتاب ترجمه و گردآوری شده است.

سعید فرهودی متولد 1318 و دانش‌آموخته‌ علوم اجتماعی از آلمان است. او تاکنون آثار زیادی را از زبان آلمانی ترجمه کرده‌است که از میان آنها می‌توان به «هنر بازیگری، حرفه‌ی بازیگری، تئاتر اپیک» از برتولت برشت، مجموعه «تاریخ تئاتر اروپا» از هانتیس کیندرمن و رمان «فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بُل از جمله آثار شاخصی‌ست که او به فارسی ترجمه کرده است.

از این مترجم پرکار مقالاتی در نشریات هنر و معماری در سال‌های گذشته منتشر شده است.

از دیگر آثار این مترجم می‌توان به ترجمه رمان فرشته سکوت کرد اثر هاینریش بل اشاره کرد که در سال 77 از سوی نشر نیلا منتشر شده است.