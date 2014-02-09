مشکلات توزیع سبد کالا در خوزستان کمتر از دیگر استانها است

امیر حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ابتدای روند توزیع سبد کالا در استان مشکلاتی وجود داشت، که با تلاشهای صورت گرفته و انجام نظارتهای دقیق این مشکلات برطرف گردید که جا دارد از مردم بابت به وجود آمدن ناهماهنگی های صورت گرفته در ابتدای توزیع سبد کالا که باعث ازدحام جمعیت در مراکز توزیع شده بود عذرخواهی کرده و در خصوص ادامه توزیع به موقع قول مساعد می دهیم.



وی افزود: مشکلات به وجود آمده در بحث توزیع در ارتباط با برنامه ریزی های صورت گرفته در استان نبوده زیرا برنامه ریزی های اجرای این طرح در مرکز انجام شده است و استان تنها وظیفه نظارت بر توزیع را برعهده دارد که خوشبختانه با چاره اندیشی به موقع مشکلات موجود برطرف شده اند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از اختصاص 30 نقطه برای توزیع سبد کالای خانوار در شهر اهواز خبر داد و گفت: مشکل اصلی در توزیع به موقع سبد کالا در بخش توزیع تخم مرغ ایجاد شده بود که به علت سرمای هوا و پیش آمدن شرایط یخزدگی امکان حمل تخم مرغ لازم برای توزیع به استان وجود نداشت که به تدابیر اندیشیده شده هم اکنون این مشکل نیز برطرف شده است.



نظری با اشاره به اینکه امسال قیمت ها ثبات بیشتری پیدا کرده اند، تصریح کرد: از چند ماه گذشته نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی برای ایام نوروز تدابیر لازم اندیشیده شده و تمام تلاشها برای اینکه امسال کالاها برخلاف گذشته از نوسانات قیمتی کمتری برخوردار باشند صورت گرفته است.



وی عنوان کرد: تاکنون سه هزار تن میوه برای توزیع در ایام نوروز خریداری شده است که از ابتدای اسفند ماه به استان وارد خواهد شد. همچنین چهار هزار تن مرغ منجمد کشتار روز نیز برای این ایام ذخیره شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان همچنین از برگزاری نمایشگاه نوروزی در بخش خشکبار و پوشاک در 23 شهرستان استان خبر داد.







