به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقيمي با اشاره به اينكه در اين ايام حدود 80 پروژه عمراني با سرمايه گذاري 593 ميليارد ريال در 17 استان به بهره برداري مي رسد، گفت: همچنين در دهه مبارک فجر حدود 74 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 7 هزار و 268 ميليارد ريال آماده بهره برداري است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنايع كوچك وشهرک‌هاي صنعتي ايران، طرح‌هاي قابل افتتاح را عمدتا در حوزه هاي زير ساختي به ويژه شبكه جمع آوري وتصفيه خانه فاضلاب ، شبكه توزيع گاز،آبرساني و زير سازي آسفالت عنوان كرد وگفت: علاوه براين، سازمان با به‌كارگيري سياست‌هاي تشويقي و تكميل زيرساخت‌هاي صنعتي ، توانسته بستر مناسبي براي سرمايه گذاران در شهرك‌ها ونواحي صنعتي فراهم كند، به طوري‌كه با تكميل 31هزارو 99 واحد صنعتي، امكان اشتغال را براي 651 هزارو 91 نفر در اين مناطق صنعتي ايجاد كرده است.



مقيمي تصريح كرد: قراردادهاي منعقده نيز رشد چشمگيري داشته وتا پايان آذر سال جاري بيش از 60 هزار قرارداد همكاري با اين مجموعه منعقد شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنايع كوچك وشهرك‌هاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: هم اكنون 931 شهرك وناحيه صنعتي به تصويب هيات دولت رسيده است كه از مجموع اين تعداد، حدود 549شهرك و 382 ناحيه صنعتي را شامل مي شود.

مقيمي با بيان اينكه تاكنون 711 شهرك و ناحيه صنعتي آماده واگذاري زمين به بخش خصوصي هستند، تصريح كرد: علاوه براين، تاكنون51 شهرك و ناحيه صنعتي تخصصي در سراسر كشور ايجاد شده كه از اين تعداد، 40 شهرك صنعتي و11 ناحيه صنعتي را شامل مي شود.



معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنايع كوچك وشهرك‌هاي صنعتي ايران در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: آمارهای اعلام شده از سوی شرکت‌های زیر مجموعه سازمان نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری واحدهای صنعتی در شهرک‌ها ونواحی صنعتی تا پايان آذرماه سال جاري بالغ بر 325هزارو 967 ميليارد ريال است.

مقيمي، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP)کشور با تاكيد بر توسعه صنایع کوچک را يكي ديگر از سياست‌هاي اصلي سازمان صنايع كوچك وشهرك‌هاي صنعتي ايران برشمرد وافزود: اين مجموعه باتوسعه و تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، فضای مناسبي را براي سرمايه گذاران فراهم كرده تا فعالان اقتصادي با صرف هزينه كمتر از امكانات بيشتري بهره مند شوند.



وي تصريح كرد: در حال حاضر 664 شهرك صنعتي از نعمت آب، 724شهرك از نعمت برق، 433 شهرك از نعمت گاز برخوردار هستند.

