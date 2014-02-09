اساسی ترین عنصر تحول در آموزش و پرورش منابع انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، در جلسه نکوداشت تجارب مدیران کل اسبق آموزش و پرورش در مرکز آموزش نیروی انسانی شهید کامیاب مشهد اظهار کرد: اگر تمام امکانات را فراهم کنیم، اما معلم با انگیزه نداشته باشیم نمی توانیم تحول ایجاد کنیم.

وی با اشاره به این که در فرایند چرخه نیروی انسانی که از نظام جذب شروع می شود، اگر حلقه ها کار خود را به درستی به انجام نرسانند، به هم ریختگی منابع انسانی به وجود می آید، اظهار کرد: در سند تحول، 6 زیر نظام معرفی شده و مقام رهبری فرمودند: " زمانی این قطار تحول را راه بیاندازید که 6 ریل آن آماده باشد" متاسفانه این حرکت با تغییر برنامه درس ملی، زمانی انجام شد که نه تنها ریل ها آماده نبود بلکه اولویت اول هم نبود.

وی با بیان این که از 13 بند سیاستهای کلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،بند سوم به منابع انسانی تخصیص یافته است، اذعان داشت: تامین منابع انسانی بیشترین وقت مدیران و بالاترین هدررفت منابع و سرمایه و البته بیشترین تاثیرگزاری را در کیفیت آموزش و تربیت را به خود اختصاص داده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، از طرح ساماندهی نیروی انسانی در این اداره خبرداد و گفت: ایجاد انسجام در مدیریت منابع انسانی، نگاه راهبردی، جذب مدیران از دانشگاه فرهنگیان، تشکیل ستاد ساماندهی، سیاست نگه داشت وضعیت موجود و تعادل نیروی انسانی از مهمترین برنامه های اجرایی این طرح است.

کاظمی از آسیب شناسی 7 سال گذشته نقل و انتقالات گفت و اذعان داشت: لازم است حرکت تحولی با نگاه سیستمی در تمام بخشهای سازمان تقویت شود وضعیت موجود و مطلوب را مشخص و برنامه بدهیم سپس با برنامه های کوتاه و میان مدت به وضعیت مطلوب برسیم.

رییس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش نیز در این نکوداشت، گفت: هدف این برنامه تجلیل و تکریم از 35 سال خدمت مدیران کل و معاونین ایشان، ایجادروحیه همدلی، تعامل، هم اندیشی و بهره مندی از تجارب ایشان است.

محسن ازغندی افزود: کتاب گنج تجربه در آیینه پژوهش از تجارب مدیران این اداره کل ،چاپ شده و کتاب تجارب معاونین امشب رونمایی و به زیور چاپ آراسته خواهد شد.

وی انتخاب مدیران برای نظام آموزشی سرزمین خورشید را عنایت خداوند و توجه خاصه حضرت رضا دانست و اظهار داشت:57 مدیرکل این استان با 17 هزار سال تجربه کاری، هم اینک در خدمت نظام تعلیم و تربیت و ارائه طریق به مدیرکل جدید هستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ارتقا کیفیت، گم کرده تمام مسوولان در دوران خدمت نظام آموزشی بوده و هست.

رمضان نیری در مراسم پاسداشت مدیران کل آموزش و پرورش خراسان رضوی،شامگاه شنبه در مشهد، افزود: راهبرد اصلی وزیر آموزش و پرورش پس از سند چشم انداز و سند تحول بنیادین،ارتقا کیفیت در تمام ابعاد تعلیم و تربیت است.

وی با بیان این که هم اکنون در خروجی، کیفیت لازم مشهود نیست، اظهار داشت: اگر حرکت سیستم به سمت مسیر مطلوب نباشد، حرکتهای جز مطلوب نیست.

وی با اشاره به این که نظام تعلیم و تربیت، کمی گرای افراطی،دانش محور و نتیجه گرای افراطی است؛ تصریح کرد: کیفیت خریدنی نیست وبا ساز و کار خودش باید کسب شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:هم اکنون به سه استاندارد سازی نیاز است، نیروی انسانی،فرایندها ، فضا وامکانات.اما اولویت نخست،نیروی انسانی است.

نیری افزود: در استاندارد سازی فضا و تجهیزات چون کمی است،ورود آسان تر است.اما در نیروی انسانی،اگر کیفیت بخواهیم،نیاز به وجودمدیران کیفی داریم.

وی از ارتقا دانش،مهارت مدیریت،بینش و منش سخن گفت و اذعان داشت:برنامه های ما برای مدیران از این دست است: نهادمند سازی شبکه تعاملی مدیران،ساخت گروههای مشورتی با آنان،برگزاری همایشهای علمی و تحقیقی،بازدیدهای علمی – آموزشی، مستند سازی تجارب آنان و تربیت مدرسینی از جنس مدیرانی که به تدوین برنامه استراتژی در مدرسه بپردازند.

وی از مدیران سابق اداره کل آموزش و پرورش خواست با ظرفیت ارزشمند تجارب خویش، ایده های نوین را در این زمینه غنا بخشند.

در این مراسم جواد آرین منش مدیر کل اسبق آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز گفت:سالهاست استفاده از تجارب ما مورد بحث است اما به جلسات نکو داشت یکساله خلاصه می شود.

وی افزود: امیدوارم سازو کار عملیاتی برای این موضوع تعریف و در عمل اتفاق بیافتد.

همچنین غلامحسین افسری از دیگر مدیرکلان سابق این اداره در خراسان رضوی بیان کرد:چرا پس از گذشت 35 سال ، هنوز برخی مشکلات نظیر وجود شبه معلمان در نظام آموزشی مطرح است.به راستی اینها ساخته و پرداخته چه کسانی هستند.

وی تصریح کرد: مادامی که به پرسشهای اصلی موجود به روشنی و با کارشناسی، پاسخی داده نشود؛مشکلات نیز به قوت خود باقی خواهد ماند، ابراز داشت:من بر این باورم نخستین گام اساسی آموزش و پرورش،ایجاد زمینه مساوی برای همه دانش آموزان و رفع مشکلات معلمان است.

افسری تصریح کرد: محال است آموزش و پرورش پویایی داشته باشیم مادامی که مشکلات معیشتی،منزلتی،دانشی و مهارتی معلمان رفع نشود.

وی از مدیرکل جدید آموزش و پرورش خواست؛ حوزه کاری اش را از سیاست بازی ها دور نگاه داشته که جایگاه معلمی و تربیت دینی این نیست و به وی توصیه کرد: هرچند نوآوری و تحول شایسته است اما چون نظام آموزش کشور به صورت متمرکز اداره می شود،برنامه ای را با مشارکت معلمان آغاز نکند که پس از مدتی مجبور به رها کردن آن و سرخوردگی آنان شود.

گفتنی است؛ در پایان این نکوداشت، با اهدا هدایا و لوح تقدیر از زحمات مدیران گذشته درس و مشق، قدردانی شد.