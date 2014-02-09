انهدام بزرگترین شبکه ورود و توزیع کوکائین در کشور/ شناسایی عوامل اصلی در آمریکای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس مبارزه با مواد مخدر با توجه به تاکید رئیس پلیس کشور به منظور جلوگیری از ورود ماده مخدر کوکائین، خرداد ماه سال جاری موفق به شناسایی یک تبعه آفریقایی در فرودگاه امام خمینی(ره) شد که در حال انتقال 800 گرم کوکائین به داخل کشور بود.

بلافاصله پس از دستگیری این فرد تیم ویژه بازجویی دو ساعت بعد برای پیگیری موضوع به فرودگاه اعزام شدند. با توجه به اینکه عده ای از داخل با این فرد در ارتباط بودند پس از گذشت چند ساعت رابط شبکه به نام جواد در یکی از مناطق مرکزی پایتخت شناسایی و دستگیر شد که در ادامه مرتضی از عناصر اصلی باند نیز به همراه 800 گرم کوکائین دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

با توجه به اهمیت موضوع از روز دستگیری یک تیم در پلیس مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد که پس از 5 ماه کار مدام اطلاعاتی موفق شدند توزیع کنندگان میانی را در سطح کشور شناسایی و تعدادی از آنها را به همراه 630 گرم کوکائین دستگیر کنند.

به گزارش مهر، با ادامه اقدامات اطلاعاتی عوامل اصلی شبکه و وارد کنندگان کوکائین از آمریکای جنوبی شناسایی و پس از 3 ماه رصد فعالیتهایشان در خارج از کشور سرانجام در دی ماه سال جاری هنگام ورود به کشور به همراه 17 کیلوگرم کوکائین در عملیات ضربتی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. از این شبکه چندین میلیارد تومان وجه نقد کشف و ضبط شده است.

اعضای این باند در استانهای آذربایجان غربی، کرمان و یزد علاوه بر تهران به فعالیت می پرداختند. در این رابطه 7 نفر از جمله یک تبعه کشور توگو شناسایی و دستگیر شد.