به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم بزرگداشت آیتالله موحد ابطحی امشب از ساعت 19 الی 21 در قائمیهی اصفهان برگزار میشود و مراسم دیگر نیز صبح فردا از ساعت 9 الی 11 صبح در مدرسهی صدر بازار برگزار خواهد شد.
آیتالله موحد ابطحی در 2 اسفند 1306 هـ .ش برابر با شب دوم رمضان سال 1346هـ .ق در خانوادهای از سادات جلیل القدر اهل علم و معرفت در اصفهان به دنیا آمد و پس از 70 سال از عمر شریف خود را صرف تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت(ع)، پژوهش و تحقیق و تربیت شاگردان کرد.
این عالم فقید شاگرد بزرگانی چون عظام بروجردی(ره)، حجت کوه کمرهای(ره)، خوانساری(ره) و امام خمینی(ره) بوده است.
وی در اواخر عمر با همکاری گروهی از پژوهشگران طراز اول حوزه علمیه قم، مشغول گردآوری احادیث گمنام شیعه بودند.
آیتالله موحد ابطحی در 17 بهمن سال جاری بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.
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