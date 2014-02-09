ادبیات انقلاب قدرتمندترین جریان ادبی معاصر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی (آفتابگردان) پیش از ظهر امروز یکشنبه 20 بهمن با حضور میلاد عرفانپور دبیر دورههای آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی و علی داوودی در موسسه شهرستان ادب برگزار شد.
علی داوودی در ابتدای این جلسه گفت: مفهومی که امروز موسوم به شعر انقلاب است، مانند خود انقلاب یک جریان عمومی است که محدود به چند چهره نیست و ای بسا پایگاه و زادگاه اصلی شعر انقلاب که همین ادبیات مردمی است، نزد اهالی ادب ناشناخته و مغفول باشد. بنابراین جا دارد از افرادی که به واسطه مسائل مختلف، نامشان در دایرةالمعارف شعر انقلاب نیامده، یاد کنیم. شعر انقلاب، ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته و آمیختهای از نوگراها و سنتیسرایان را دارد.
وی افزود: با رفتن گروهها و سپردن وظیفه به تازهنفسها، چشم به نسلهای بعدی دوختیم که راه شعر انقلاب را ادامه بدهند و بعد از گذشت چندین دهه، شاهد رشد این شعر بودهایم. رویشها در این حوزه کم نبود و ادبیات و شعر انقلاب امروز تبدیل به قدرتمندترین جریان ادبی معاصر شده است. اما راجع به ضرورت برگزاری اردوهای شعری که برگزار شدهاند و قرار است ادامه داشته باشند، رهبر انقلاب جملهای دارند با این مضمون که امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست. این سخن را میتوان به حوزههای زیادی تعمیم داد. به این معنی که آموزش دادن و حمایت از یک حوزه، کمتر از تولید در آن حوزه نیست. رصد فعالیتهای نسل نو و حمایت از آنها کار بزرگی است. ایدهآل شاعر شعر گفتن است اما آنهایی که از شاعران جوان حمایت میکنند و خودشان شعرهایشان را منتشر نمیکنند، کار بزرگی میکنند.
این شاعر ادامه داد: امروز، زمان ارزش زیادی دارد و سرعت فرایندها بالاست. باید از زمان، حداکثر استفاده را بکنیم. برنامههایی مانند اردوهایی شعری میتوانند اتلاف وقت را تا حد زیادی کاهش بدهند. در این مدت که دورههای آموزشی شعر جوان انقلاب و اردوهای ادبی معرفی شدهاند، معرفی شاعران جوان که قبلا مدتهای زیادی طول میکشید، طی 2 سال انجام میشود. اردو، دانشگاهی به سبک تفریح است که مطالب آموزشیاش در کنار دیدار با اساتید و آشنایی و گفتگو، حاصل و منتقل میشود. از دل چنین برنامههایی بوده که جوانان با استعداد معرفی شدهاند.
در ادامه عرفانپور گفت: نخستین اردوی سومین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی برای آقایان، از روز 22 بهمن در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان به مدت 4 روز آغاز میشود. اردوی مربوط به بانوان هم در اسفندماه برگزار خواهد شد. این اردو سرفصلهای گوناگون و مختلفی دارد که درباره همه موضوعات و برنامههای آن اندیشیده شده است. موضوعات و اساتید حاضر در اردو براساس شاعران مستعد حاضر در دوره، انتخاب شدهاند.
وی افزود: بخشی از کلاسها به آموزش شعر، هم از منظر فن شعر و هم کلیت شعر و شاعری و بایستههایش اختصاص خواهد داشت. کلاس عناصر شعر با تدریس اسماعیل امینی، کلاس زبان شعر با تدریس مصطفی علیپور و کلاس جان شعر و جان شاعر با تدریس مصطفی امیری اسفندقه برپا خواهند شد. علاوه بر این، کلاسهای جریانشناسی شعر انقلاب اسلامی نیز توسط زهیر توکلی، کلاسهای فرهنگی و فکری با سرفصل سبک زندگی توسط اصغر طاهرزاده، مولویشناسی توسط قربان ولیئی و آشنایی با قرآن توسط حجتالاسلام مهدوی بیات برپا خواهند شد.
دبیر دورههای آموزشی شعر جوان انقلاب همچنین گفت: کارگاههایی هم برای نقد شعر داریم که در آنها از حضور کارشناسان استفاده میشود. جلسه بزرگی هم برای هماندیشی شاعران انقلاب خواهیم داشت که روز پنجشنبه 24 بهمن با حضور شاعران پیشکسوت و جوان برگزار خواهد شد. محمدعلی بهمنی، جواد محقق، مصطفی علیپور، حمیدرضا شکارسری، سعید بیابانکی، مصطفی محدثی خراسانی، بیژن ارژن، زهیر توکلی و ... از شاعرانی هستند که در این نشست حضور خواهند داشت. شب شعر و خاطره انقلاب اسلامی هم شامگاه 23 بهمن برگزار میشود. به علاوه شب شعری با عنوان «آفتابگردان» نیز در این اردو برگزار میشود.
عرفانپور گفت: اردوی اصفهان، اولین اردو از سومین دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی است. این دوره هم 3 اردوی چند روزه دارد که هم مانور شعر انقلاب در شهرهای مختلف کشور است و هم شناسایی شهرهای شعرخیز کشور.
وی در بخشی از سخنانش گفت: معمولا این اردوها و دورههای آموزشی یک چهارم یا یک پنجم، هزینههای برخی جشنوارههای یک روزه را دارند و اثراتی را که بسیاری از جشنوارهها باید بگذارند، چنین دورههایی به جا میگذارند. جشنوارهها اثرات مثبت دارند و باید باشند و منظور از این حرفها مذمت جشنوارهها نیست اما در کل هزینه این دورههای آموزشی بسیار کمتر از جشنوارهها میشود.
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