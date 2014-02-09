همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در محاکم کیفری بین المللی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یک روزه با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی برگزار شود. از جمله محورهای این همایش می توان به تحول مفهوم مسئولیت، مصونیت سیاسی و مسئولیت انسانی، حاکمیت سیاسی و حق حمایت، عدم مداخله و مسئولیت حمایت، عدالت انتقالی و بی کیفری، ناپدیدشدگی اجباری، جنایت علیه بشریت، شورای امنیت و عدالت، مصادیق جنایت جنگی، صلاحیت محاکم و جرم تجاوز اشاره کرد.

این همایش با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC)، جمعیت هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مرکز همایش های هلال احمر برگزار می شود.