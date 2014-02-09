  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در محاکم کیفری بین المللی برگزار می شود

همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در محاکم کیفری بین المللی برگزار می شود

فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی همایش بین المللی تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی را یکم اسفندماه 92 برگزار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش یک روزه با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی برگزار شود. از جمله محورهای این همایش می توان به تحول مفهوم مسئولیت، مصونیت سیاسی و مسئولیت انسانی، حاکمیت سیاسی و حق حمایت، عدم مداخله و مسئولیت حمایت، عدالت انتقالی و بی کیفری، ناپدیدشدگی اجباری، جنایت علیه بشریت، شورای امنیت و عدالت، مصادیق جنایت جنگی، صلاحیت محاکم و جرم تجاوز اشاره کرد.

این همایش با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC)، جمعیت هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ در مرکز همایش های هلال احمر برگزار می شود.

کد مطلب 2232526

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