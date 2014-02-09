به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست كه بيست و نهم بهمن با حضور نوشته يوسف قوجق، نویسنده این اثر برگزار می‌شود، محمد كاظم مزينانی، شاعر و نویسنده و ابراهیم حسن‌بيگی، نویسنده به نقد بررسی این اثر مي پردازند.

خوانش بخش‌هایی از این اثر توسط بازیگران تئاتر و سینما بخش دیگری از برنامه های این نشست خواهد بود.

«لحظه‌ها جا می‌مانند» در پنجمین دوره جشنواره داستان انقلاب مورد تقدیر قرار گرفت و در بیست و ششمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (در سال 1392) شایسته تقدیر شناخته شد. این رمان روايتی از وقايع پنجم آذر سال 57 در گرگان است. اين كتاب یادآور حماسه‌ای ماندگار از آزادی‌خواهی و ظلم ستیزی مردم گرگان در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است.

یوسف قوجق ، نویسنده این رمان، متولد سال 1347 و دانش آموخته ادبیات فارسی و مردم شناسی(در مقطع کارشناسی ارشد) است.

از دیگر آثار او می‌توان به کتاب های نبرد در قلعه گوک تپه(برگزیده جشنواره شهید غنی پور1377)، مردان فردا( تقدیر شده در نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان 1390) ، یاد یوسف( تقدیر شده در پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس)، سنجاقک‌ها روی آب، کوه زیر پای من است، موج اول( تقدیر شده در نخستین دوره بهترین کتاب دفاع مقدس 1372) و لالو اشاره کرد.

با توجه به لزوم مطالعه اين اثر پيش از نقد و بررسي، باشگاه كتاب فرهنگ سرا امکان امانت این کتاب به اعضای کتابخانه‌ها و تهیه آن با تخفيف 50 درصدی را فراهم کرده است.

ششمين نشست «باشگاه كتاب» سه شنبه بيست و نهم بهمن ساعت 16 در سالن سپيده فرهنگ سراي انقلاب اسلامي برگزار می‌شود.