سنجش آلودگی در کشورهای پیشرفته بر اساس استاندارد منطقه ای است/مبارکه نیاز به تغییر استانداردهای آلودگی ندارد

کیومرث کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که اداره محیط زیست برای احیای تالاب گاوخونی چه تمهیداتی اندیشیده است، اظهار داشت: در برنامه جامع هوای پاک در اصفهان که توسط سازمان محیط زیست برنامه ریزی و به تمام ادارات ابلاغ شده است برنامه ای نیز برای احیای این تالاب در نظر گرفته شده است.



وی افزود: مطابق این برنامه شرکت آب منطقه ای، اداره حفاظت محیط زیست و اداره کل جهاد کشاورزی موظف به اجرای این بند در طول دو سال شده اند تا بار دیگر شاهد احیای این تالاب باشیم.



مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در پاسخ به این سئوال که اگر امسال این تالاب احیاء نشود از لیست تالاب های جهانی خارج می شود، بیان داشت: چنین چیزی صحت ندارد، ضمن اینکه این تالاب هنوز در شرایط بحرانی قرار نگرفته که خشکی آن تاثیری بر محیط زیست داشته باشد.



وی تاکید کرد: همچنین برخلاف برخی شایعات هیچ گونه تخریبی در این تالاب صورت نگرفته و تنها مشکل این تالاب کم آبی است که درصدد تامین حق آبه آن به کمک طرح تامین هوای پاک هستیم.



کلانتری در پاسخ به این سئوال که در ماه های گذشته بنا بر اعلام اداره هواشناسی آلایندگی هوای اصفهان به 307 رسید اما تعطیلی در اصفهان شاهد نبودیم، بیان داشت: سنجش آلودگی قانون خاصی دارد و لازم است متوسط شاخص در 8 ساعت، 12 و 24 ساعته سنجیده شود تا به طور مثال اعلام کنیم اکنون شاخص آلایندگی بالای 150 است و اعلام تعطیلی کنیم.



وی اضافه کرد: در غیر این صورت حتی روشن بودن یک خودرو دیزلی در کنار ایستگاه های سنجش آلودگی ممکن است سبب بالا رفتن شاخص شود و نمی توان آن را به کل اصفهان تعمیم داد.



استانداردهای آلودگی در تهران و اصفهان برای تعطیلی متفاوت است



مدیرکل محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: استانداردهای آلودگی برای تعطیلی در اصفهان و تهران متفاوت است و نوع ذرات، میزان آلایندگی و موارد دیگر در این امر تاثیر دارد؛ آلودگی تهران که منجر به تعطیلی شد از 150 به بالا بوده است.



وی در پاسخ به این مطلب که آلایندگی اصفهان نیز در روزهای متوالی میان 150 تا 250 بود و باز هم شاهد تعطیلی نبودیم، بیان داشت: بله روزهایی بود که شاخص به این حد رسید و ما نیز به همین دلیل یک روز مهدکودک ها و دبستان ها را تعطیل کردیم.



مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در پاسخ به این انتقاد که اطلاع رسانی اداره حفاظت محیط زیست درباره آلایندگی با توجه به قطعی این سایت در برخی روزها و آمار کم بازدیدکنندگان از این سایت مناسب نبود و نیازمند زیرنویس های تلویزیونی هستیم، گفت: در روزهای آلاینده سه نوبت در طول روز از طریق تلویزیون آلایندگی را اعلام کردیم و در برخی موارد نیز زیرنویس شده است.



وی اضافه کرد: توجه داشته باشید که در شرایط خاص هوایی مرکز بهداشت استان، اداره هواشناسی و مدیریت بحران نقطه نظرات خود را به ما اعلام می کنند و ما با جمع بندی آنها هشدارهایی از سوی این مراکز با تأیید استانداری اصفهان خواهیم داشت.



کلانتری در بیان دلایل اینکه چرا در شرایط بسیار آلاینده اصفهان از زیرنویس استفاده نشده است، گفت: گاه یک دستگاه ممکن است در این امر کوتاهی کند، باید این نکته را بیان کنم که هر دستگاه مانند نیروگاه ها، کوره های آجرپزی صدا و سیما، مرکز بهداشت و باید بدون سفارش ما در شرایط خاص وظایف خود را انجام دهد.



وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال های گذشته ما چنین شرایطی را کمتر داشتیم در شرایط اضطراری یک جلسه مقطعی تشکیل و نسخه ای برای آلودگی هوا پیچیده می شد اما اکنون همه چیز مدون و برنامه ریزی شده است و به طور مثال نیروگاه ها در شرایط اضطراری باید تا 50 درصد فعالیت خود را کاهش دهند و این مسئله به آنها اعلام شده است.



فعالیت نیروگاه ها در زمان آلایندگی نصف بوده است



مدیرکل اداره محیط زیست استان اصفهان درباره انتقاد به این مسئله که بنا به اعلام برخی نهادهای ذی ربط نیروگاه ها در همین شرایط تا 100 درصد فعال بوده اند، بیان داشت: کارشناسان ما تمام دستگاه های این نیروگاه ها را در شرایط اضطراری بررسی و تولید ساعتی آن را نیز سنجیده اند.



وی با اشاره به اینکه در این شرایط ظرفیت تولید نصف بوده و مدارک آن نیز موجود است، گفت: در شرایط خاص چند اکیپ از اداره محیط زیست استان به نیروگاه شهید منتظری، اسلام آباد، کوره های آجرپزی و نقاط دیگر رفتند و شرایط را بررسی کردند.



کلانتری تصریح کرد: مصوبات اعلام شده در ضمن آلودگی هوا اجرایی شده است و صورت جلسه آن نیز موجود است که مسئول نیروگاه نیز این مطلب را امضا کرده که ظرفیت تولید نصف شده و برخی بخش ها تعطیل بوده است.



آلایندگی کارخانه فولاد مبارکه سپاهان یک پنجم حد استاندارد است



وی با توجه به اعلام کارشناسان که استاندارد آلودگی کشوری نمی تواند در تمام استان های کشور مورد استفاده قرار گیرد و بر این اساس ممکن است کارخانه فولاد نیز آلاینده باشد، تاکید کرد: این تحلیل صحیح است اما آلودگی کارخانه فولاد یک پنجم حد استاندارد است و به طور مثال در حالی که خروجی ذرات معلق باید 100 میکرو گرم باشد این کارخانه با سیستم های پیشرفته آن را 23 میکروگرم رسانده است که از حد استانداردهای موجود بسیار پایین تر است.



مدیرکل اداره محیط زیست استان اصفهان ادامه داد: البته این حرف از دیدگاه علمی صحیح است چرا که در کشورهای پیشرفته برای کارخانجات استاندارد منطقه ای تعریف شده است اما جای این سئوال وجود دارد که آیا مبارکه به قدری از لحاظ آلودگی اشباع شده است که استانداردهای این منطقه دستکاری شود.



منطقه مبارکه توان خودپالایی بالایی در زمینه آلایندگی دارد



وی اضافه کرد: بنابراین توجه به این مسئله ضروری است که در وهله نخست آلایندگی فولاد مبارکه به سقف مورد نظر نرسیده است و در وهله بعدی نیز با توجه به اینکه منطقه مبارکه توان خودپالایی زیادی دارد نیازمند چنین کاری نیستیم.



کلانتری تاکید کرد: شاید شهر اصفهان با وجود این همه خودرو و تعداد واحدهای اطراف نیازمند تغییر استاندارها باشد اما مبارکه با یک واحد فولاد که میلیاردها تومان هزینه برای استانداردسازی آلایندگی کرده است و در تمام بخش ها مانند پساب، آسکارل، خروجی گندله سازی داشت و برداشت انجام داده و آلایندگی خود را به یک پنجم مجاز رسانده است ، نیازی به این کار ندارد.



وی اضافه کرد: نمی‌خواهم بگویم فولاد باید بالاتر از حد استاندارد عمل کند اما شما جای ما باشید در شرایطی که اقلیم این منطقه شرایط بغرنجی قرار ندارد و آلایندگی آن نیز پایین تر از حد استاندارد است چه می کنید؛ در حال حاضر همین استانداردها به اندازه کافی جوابگو است.

