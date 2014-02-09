آیین اختتامیه ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزی آبادان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، ششمین دوره المپیاد ورزشی دانش آموزان تحت عنوان یادواره شهید منصور کارکوب زاده و 400 شهید دانش آموز آبادانی برگزار شد.



مدیر پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آبادان در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از مسابقات بیش از شش هزار دانش آموز دختر و پسر در دو ماه با یکدیگر رقابت کردند.



غلامرضا خلیلی نیا افزود: دانش آموزان در 20 رشته ورزشی همچون مینی فوتبال، بسکتبال، هندبال، اسکیت، شنا، فوتسال، شطرنج، تنیس روی میز، ژیمناستیک، طناب زنی، اسب سواری، موتور سواری، ورزشهای صبحگاهی با یکدیگر به رقابت پرداختند.



وی با بیان اینکه آبادان تنها شهرستانی در سطح کشور است که المپیاد فرهنگی ورزشی و با این بعد از حضور دانش آموزان برگزار می کند، اظهار کرد: این المپیاد با هدف افزایش روحیه نشاط و سلامت در بین دانش آموزان و نیز ایجاد رقابت سالم ورزشی همراه با افزایش مهارت های زندگی و اجتماعی هر ساله برپا می شود.



به گفته خلیلی نیا، ششمین المپیاد ورزشی دانش آموزان آبادان با همکاری شهرداری، بسیج دانش آموزی، سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت پالایش نفت آبادان ،اداره ورزش و جوانان و صدا و سیما برگزار شد.



مدیر پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: تیم فوتسال دانش آموزان پسر آبادان به نمایندگی از استان خوزستان اسفندماه امسال راهی مسابقات کشوری فوتسال دانش آموزان می شوند.



در آیین اختتامیه این المپیاد پس از رژه گروههای شرکت کننده، جمعی از ورزشکاران به اجرای حرکات نمایشی پرداختند که با تشویق فراوان حاضران در استادیوم تختی رو برو شد.



در پایان این المپیاد به نفرات برتر هر رشته جوایزی اهدا شد.



