عوامل اجتماعی و اقتصادی از فاکتوری های شیوع بیماری ایدز هستند

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری معاونت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری ایدز به عنوان یکی از چالش های هزاره سوم در جهان محسوب می شود و کشور ایران هم از این قضیه مستثنی نیست.



دکتر ناهید خادمی گفت: با توجه به اینکه در بروز بیماری ایدز فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی دخیل هستند، ضرورت دارد تمام ادارات و سازمانها در این زمینه برای شناسایی به موقع و کنترل این بیماری، اقدامات همه جانبه لازم را طراحی و به مرحله اجرا در آوردند.



وی افزود: در این راستا مهمترین اقدام آموزش و اطلاع رسانی به تمام گره های جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان است که این قشر باید در اولویت قرار گیرند و همچنین دانشگاه ها و مدارس علاوه بر آموزش و اطلاع رسانی باید شرایط ایجاد مشاوره برای شناسایی گروه های آسیب پذیر را فراهم کنند.



وی گفت: معاونت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمادگی خود را در استان برای برگزاری دوره های آموزشی و انجام مشاوره های لازم و ارائه خدمات شناسایی و درمان گروهای آسیب پذیر و در معرض خطر را اعلام می کند.



خادمی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با مشارکت مردم و همه دلسوزان استان بتوان بیماری ایدز و اعتیاد که خطر آن بیشتر متوجه نوجوانان و جوانان است را کنترل کنیم تا شاهد نسل بیدار، هوشیار و سالم در کشور و استان کرمانشاه باشیم.