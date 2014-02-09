تاکسیرانی کرج به نمازگران مصلی نماز جمعه خدمات رایگان ارائه می دهد

پرویز اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از دو میلیون نفر در کرج سکونت دارند و روزانه از خدمات تاکسیرانی بهره مند می شوند. این درحاللی است که توسعه و بهسازی ناوگان تاکسیرانی کرج همواره از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری بوده است.

وی افزود: از مدتی پیش در فکر انجام این کار بودیم که به نمازگزاران نماز جمعه خدمات رسانی مطلوب انجام دهیم که این مهم در روز 18 بهمن ماه سال جاری محقق شد.

وی در ادامه اظهار داشت: از این پس در روزهای جمعه از محل تقاطع مصباح و همچنین روبروی امازاده حسن(ع) خودروهای تاکسی ون آمادگی جابجایی نمازگزاران جمعه را دارند که البته این خدمات کاملا رایگان است.

اسکندری در پایان گفت : ناوگان تاکسیرانی کرج تداوم حیات و جریان زندگی در رگهای این کلانشهر است و ما همیشه سعیمان بر این بوده که خدمتگزار شایسته ای برای مردم فهیم کرج باشیم.

وی یادآور شد: روزانه ده‌ها هزار نفر در کرج با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی‌ها در سطح شهرستان تردد می‌کنند که وظیفه اصلی در این حوزه بر عهده رانندگان تاکسی است.