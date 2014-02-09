عملیات اجرایی توسعه پست 63 کیلو ولت سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر صباغ صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به کلنگ زنی پروژه توسعه و تقویت پست 63 کیلو ولت سمنان اظهار داشت: نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 63.20 کیلوولت به ظرفیت 40 مگاولت آمپر و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت (20 به 4/0) کیلوولت به ظرفیت 250 کاوا در این پروژه اجرا می شود.

وی، احداث یک دستگاه فیدر 63 کیلوولت تغذیه کننده ترانس قدرت و همچنین نصب شش دستگاه فیدر خروجی 20 کیلوولت و یک دستگاه فیدر خازن با ظرفیت 2.4 مگاوار با اعتباری معادل 50 میلیارد ریال را از دیگر بخش های این پروژه نام برد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان افزایش ضریب اطمینان شبکه محلی و برق رسانی مطمئن به مشترکان و متقاضیان منطقه و به ویژه بخش صنعتی را از اهداف پروژه برشمرد و گفت: افزایش قابلیت مانور در شبکه و ایجاد ظرفیت جهت تامین برق متقاضیان جدید صنعتی و مشترکین درخواست کننده برای افزایش دیماند از دیگر اهداف پروژه مذکور است.

افتتاح 16 پروژه شرکت برق منطقه ای سمنان

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان همچنین با بیان اینکه همزمان با دهه مبارک فجر 16 پروژه این شرکت افتتاح شد، گفت: این پروژه ها در بخش دیسپاچینگ و مخابرات، و اصلاح و بهینه سازی تاسیسات انتقال و فوق توزیع در سطح استان سمنان افتتاح شده است.

صباغ، توسعه و بهبود سیستم های مخابرات، حفاظت و کنترل، و تجهیزات مربوط به پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع را از اهداف اجرای این پروژه ها برشمرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در خاتمه با اشاره به اعتبار 17.895 میلیاردی این پروژه ها، خرید و نصب و راه اندازی ترمینال PLS با TPS پست 400 بسطامی، اجرای سیستم اینتر فیس پست 63 شاهرود یک، خرید و نصب و راه اندازی RTU وHVI پست چاشم و پست 63 کالپوش، نصب و خرید چهار دستگاه تابلو دیفرانسیل طولی، ارتقاء آدابتاسیون دستگاه بریکر 20 کیلو ولت پست 63 میر حاج سمنان و خرید و نصب و اجرای بازرس هوشیار خطوط انتقال و فوق توزیع سیستم و... را از جمله این پروژه ها عنوان کرد.