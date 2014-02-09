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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

بهروزی عنوان کرد:

مربیان پرورشی و معلمان در زمینه آگاه سازی دانش آموزان بکوشند

مربیان پرورشی و معلمان در زمینه آگاه سازی دانش آموزان بکوشند

آبادان – خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری آبادان از مسئولان، مربیان پرورشی و معلمان خواست تا در زمینه آگاه سازی نوجوانان و جوانان در مدارس تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله بهروزی صبح امروز در دیدار با جمعی از مربیان و مشاوران آموزش و پرورش در محل دادگستری آبادان گفت: باید بستر آگاه سازی نوجوانان و جوانان از دوران تحصیل در مدارس و از طریق آموزگاران و مربیان پرورشی که بخش عمده ای از روز را با دانش آموزان سر و کار دارند، فراهم شود.

وی با اشاره به بالا بودن آمار طلاق در شهرستان آبادان افزود: بر اساس نتیجه به دست آمده از تحلیل آماری و پژوهشی که در سال جاری بر روی یک هزار و 624 زوج انجام شد نشان از بالا بودن آمار طلاق در این شهرستان دارد.

وی از این موضوع به عنوان یک زنگ خطر برای همه مسئولان نام برد و اظهار کرد: دادگستری آبادان به منظور کاهش آمار طلاق در سطح شهرستان، اقداماتی از جمله برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه هایی با همکاری اساتید دانشگاه ها، حوزه علمیه، مشاوران تخصصی و روانشناسان را انجام داده است.

رئیس دادگستری آبادان تصریح کرد: به رغم تمامی کارهای صورت گرفته به هیچ وجه نمی توان نقش بی بدیل معلمان و مربیان آموزشی و پرورشی را در این میان نادیده گرفت.

بهروزی یادآور شد: باید فرهنگ آگاهی بخشی و ازدواج صحیح بر اساس باورهای دینی و منطقی را در نسل جوان پرورش داد و آثار مخرب طلاق را برای آنان شرح داد.

در ادامه این نشست رئیس دادگستری به برخی سئوالات مطرح شده از سوی مربیان و معلمان پاسخ داد و 200 حلقه سی دی آموزشی در خصوص بررسی آماری طلاق در شهرستان آبادان در میان حاضران توزیع شد.


 

کد مطلب 2232545

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