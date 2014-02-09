جشن بزرگ انقلاب در رودهن برگزار شد/ روایت تذکر امام(ره) به شهید مصطفی خمینی در کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین توسلی ظهر یکشنبه در جشن بزرگ انقلاب رودهن که به همت روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن و با حضور محمودی فر فرماندار شهرستان دماوند، طاهرخانی بخشدار رودهن، ارشدی رئیس شورای اسلامی شهر، جمعی دیگر از مسئولان و شمار کثیری از مردم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی رودهن برگزار شد، اظهار داشت: یکی از افتخارات بزرگ من توفیق حضور در محضر امام راحل(ره) طی هشت سال در نجف اشرف است و حضور در کلاس های درس امام(ره) البته نه به شکلی که در آن سطح باشیم، اما به صورت تفننی یکی از علاقه مندی های من بود.

وی ادامه داد: روزی در یکی از کلاس های درس امام، فرزند ارشد ایشان شهید مصطفی خمینی شروع کردند به سئوال کردن که البته سئوال کردن شاگرد در حین درس استاد یکی از مباحث جاری و مرسوم در پای درس دوره های آموزشی حوزوی است.

این مسئول اضافه کرد: آن روز آقا مصطفی یک بار نه بلکه چهار بار در حین کلاس درس امام(ره) از ایشان سئوال پرسیدند و حضرت نیز پاسخ گفتند تا اینکه بار چهارم امام(ره) خطاب به فرزند فرمودند که "آقا مصطفی از شما بعید است، بروید و بخوانید، مطلب را متوجه نیستید، چرا این سئوال را می پرسید".

توسلی افزود: از آن پس این موضوع در ذهن ما نقش بست که سئوال کردن در کلاس حق دانشجو و طلبه و جواب دادن حق استاد است اما باید یک شاگرد با مطالعه، موضوعات را به خوبی بیاموزد و وقت کلاس را نگیرد.

اهمیت احترام به پدر و مادر در منظر امام راحل(ره)

وی ادامه داد: روزی تصمیم به سفر به سوریه گرفتم که پدر با این توجیه که ممکن است تنها و دور از خانواده به مشکلاتی بر بخورم، از این امر ممانعت می کرد، از این رو تصمیم گرفتم از امام راحل(ره) کسب تکلیف کنم.

این مسئول اضافه کرد: حضرت امام همواره شامگاه به حرم حضرت امیر مؤمنان حضرت علی(ع) تشریف می بردند و بعد از نماز و نیایش به منزل باز می گشتند، در یکی از همین روزها نزدیک حرم امام علی(ع) منتظر ماندم تا ایشان تشریف آورده و موضوع مذکور را با حضرت مطرح کنم.

توسلی افزود: ایشان در پاسخ به مبحث مطروحه فرمودند که "این دو حالت دارد، اگر اولیا از ته دل راضی نیستند اما از سفر شما ناراحت نمی شوند ایرادی ندارد اما اگر پدر و مادر از ته دل راضی نیستند و سفر شما نیز موجب اذیت و آزار آنها می شود انجام آن سفر شرعاً جایز نیست".

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، جوانان را به پیروی از این سیره امام راحل(ره) در سرفصل احترام به پدر و مادر توصیه کرد و گفت: جوانان امروز نیز باید چنین سطحی از احترام را برای اولیای خود قائل شوند.

جایگاه ویژه خانواده شهدا در رودهن

شهردار رودهن در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه خانواده معزز شهدا در شهر رودهن اظهار داشت: شهر رودهن خاستگاه مردمانی ولایی و انقلابی است و تقدیم خیل عظیمی از شهدای متعلق به این خطه به اسلام و انقلاب خود مهر تأییدی بر این مدعی است.

حمید محرمی ادامه داد: امروز رودهن فصلی نوین در خدمات رسانی به مردم و توسعه شهری را آغاز کرده و مدیریت کنونی ادامه دهنده راه مسئولان گذشته شهر است که زحمات بسیاری را برای پیشرفت این شهر متقبل شده اند.

وی اضافه کرد: مدیریت کنونی شهر نیز به عنوان خدمتگزار مردم رودهن گوشه ای از امور را بر عهده گرفته و امیدوار است مردم شهر از این خدماتی که در سایه حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین بخشدار رودهن ارائه می شود، راضی باشند.

به گفته این مسئول، رودهن دارای پتانسیل های بسیاری در سرفصل های مختلف است و آنچه تا امروز انجام شده کافی نیست و باید بیش از اینها برای توسعه شهر تلاش کرد.

ضرورت حضوری گسترده در یوم الله 22 بهمن

رئیس شورای اسلامی شهر رودهن در ادامه این مراسم ضمن خوش آمدگویی به حضار و تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: مردم رودهن از دیرباز تاکنون به قدرشناسی زبانزد خاص و عام بوده و هستند، از این رو این مردم ولایی، شریف و همیشه در صحنه همواره قدردان خون مطهر شهدا و پاسدار جایگاه رفیع خانواده های آنها هستند.

علی اکبر ارشدی ادامه داد: انشاالله وعده همه ما حضور در یوم الله 22 بهمن به عنوان حسن ختامی بر برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر خواهد بود، در آن روز همه با حضور گسترده تجدید پیمانی مجدد با آرمان های امام راحل(ره) و شهدای عزیز می بندیم.

وی اضافه کرد: حضور حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و تلاش برای تداوم راه مقدس شهدا است تا خدای ناکرده فردای قیامت شرمنده آنها نباشیم.

توفیقات بی شمار انقلاب اسلامی در 35 سال گذشته

بخشدار رودهن در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: طی روزهای گذشته جلسات هماهنگی برپایی مراسم ایام الله دهه فجر با حضور مسئولان بخشی در محل بخشداری رودهن برگزار و برنامه های خوبی در این زمینه تدوین شد.

رضا طاهرخانی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های ستاد برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر مقرر شد تا جشن بزرگ انقلاب علاوه بر شهرهای آبعلی و رودهن در همه روستاهای بخش رودهن با حضور مردم شریف این مناطق برگزار شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، تمهیدات لازم در خصوص برپایی باشکوه راهپیمایی 22 بهمن اندیشیده و اجرایی شده تا مردم در این روز بزرگ حضوری حداکثری به هم رسانند و همه آحاد امت اسلامی بار دیگر تجدید میثاقی با آرمان های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای عزیز داشته باشند.

این مسئول افزود: حضور حداکثری مردم شریف، ولایی و شهیدپرور ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن حامل این پیام مهم و رسا است که همه ما همچنان بعد از 35 سال گوش به فرمان رهبر فرزانه انقلاب آماده جانفشانی در راه اسلام و قرآن هستیم، کافی است ایشان فرمان به حضور دهند تا سربازان میهن اسلامی آماده ایثار و صفارایی در صف جهاد باشند.

به گفته طاهرخانی، جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم های شدید اقتصادی و فشارهای بی بدیل سیاسی توانسته در مسیر رشد و توسعه به دستاوردهای ارزنده ای در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری و ... دست یابد.

بخشدار رودهن ادامه داد: امروز دیگر سال 58 نیست که کشور حتی در تولید ابتدایی ترین امکانات و تجهیزات نظامی ناتوان باشد بلکه در سایه تلاش شبانه روزی فرزندان انقلاب، فناوری نظامی کشور پایاپای تکنولوژی روز جهانی پیش می رود؛ در حال حاضر موشک های بالستیک ایران توانایی پیمایش مسافت هایی با برد بیش از سه هزار کلیومتر را دارند و می توانند قلب دشمن را مورد هدف قرار دهند.

بر پایه این گزارش، در جشن بزرگ انقلاب رودهن علاوه بر سخنرانی مسئولان و اجرای "فرهاد اسماعیلی"، مانی رهنما خواننده برجسته پاپ کشورمان با ارائه سه اثر مشهور خود به هنرنمایی پرداخت، همچنین اجرای زیبای گروه موسیقی سنتی "خط سوم" به سرپرستی علی بابائی و تنظیم استاد سید محمودی به روی سن رفت.

در ادامه گروه تواشیح "اسوه" فضای مملو از جمعیت سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی رودهن را عطری معنوی بخشید، "سعید معظمانی"، دیگر خواننده پاپ کشورمان نیز در ادامه به اجرای دو اثر خود پرداخت.

نمایش آکروبات، اجرای مسابقه کودک، نواخت موزیک شاد، طنین نواهای انقلابی، نمایش فیلمی از خدمات رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن، انجام قرعه کشی با حضور مسئولان و تقدیم هدایای یادبود به همشهریان به قید قرعه از دیگر برنامه های جنبی این مراسم بود.

در انتها مراسم نیز خانواده های معزز شهدای شهر رودهن با تقدیم لوح تقدیراز سوی مسئولان، تجلیل شدند.