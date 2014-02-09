واکسیناسیون دام های استان کرمانشاه علیه بیماری تب برفکی

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای بهمن تا اواخر اسفندماه سالجاری بیش از 220 راس دام سبک و سنگین در طرح دامداری صنعتی و نیمه صنعتی، در استان کرمانشاه برای مبارزه با بیماری تب برفکی با همکاری بخش خصوصی و دولتی واکسیناسیون می شوند.



نادر پرور گفت: بیماری تب برفکی خطرناک، ویروسی و واگیر دار است و دامهای زوج سم همانند گاو، گوساله، گوسفند و بز نسبت به این بیماری، حساسیت بالایی دارند.



وی تاکید کرد: در صورتی که بیماری تب برفکی شیوع پیدا کند آسیب های جبران ناپذیری به صنعت دامداری کرمانشاه وارد می شود، لذا اداره کل دامپزشکی برای جلوگیری از این بیماری، سالانه در دو مرحله در سطح استان این طرح را با استفاده از نیروهای مجرب انجام می دهد.



مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در مرحله اول این طرح، واکسیناسیون دامهای سنگین در شهریورماه انجام می شود و مرحله دوم آن نیز از ابتدای بهمن شروع و تا اواخر اسفندماه ادامه دارد و امیدواریم دامداران استان کرمانشاه نهایت همکاری را با این اداره داشته باشند.



وی در پایان عنوان کرد: علاوه بر واکسیناسیون، قرنطینه در دامداری و هر گونه جابجایی باید با مجوز اداره دامپزشکی استان صورت گیرد.

