اکران« عاشق ها ایستاده می میرند» در چهارمین روز جشنواره فجر اصفهان

علی تمنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی سه گانه ای اجتماعی و شهری است که به مسائل جوانان و جامعه امروز می‌پردازد.



وی افزود: داستان این فیلم که بازیگرانی همچون هانیه توسلی، میترا حجار، مصطفی زمانی، هومن سیدی، سام قریبیان و بازیگرانی دیگر در آن به ایفای نقش پرداخته اند روایت مقطعی از زندگی چند جوان است که پول هنگفتی به دست می‌آورند و در ادامه اتفاقاتی برای آنها رخ می دهد.



معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان تاکید کرد: همچنین فیلم عاشق ها ایستاده می میرند به کارگردانی شهرام مسلکی داستانی با رویکرد دفاع مقدس است که در آن اتفاقاتی باعث دوستی دو سرباز ایرانی و عراقی می شود و گذری بر تاثیرات جنگ بر زندگی دشمن دارد.



وی اضافه کرد: سروش صحت، لعیا زنگنه، پوریا پورسرخ و شوان عطوف از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.



تمنایی بیان داشت: امروز در چهارمین روز جشنواره فجر اصفهان فیلم خط ویژه در سانس های 10، 16 و 20 اکران می شود و عاشق ها ایستاده می میرند نیز در ساعت های 14، 18 و 22 به روی پرده سینما می رود.