به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران صبح امروز یکشنبه 20بهمن در مراسمی که به مناسبت جشن سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی برپا شده بود گفت: اساس مکتب انبیاء نجات بشر و بشر با ارزش ترین موجودیست که خداوند در صحنه عالم امکان آفریده است.

وی افزود: اولین وظیفه ای که ما داریم این است که خودمان را ارزیابی کنیم؛ خود شناسی، خودیابی، خودسازی و خودپائی جزو وظایف اولیه یک انسان در زندگی اش است، اگر خودتان را شناختید، اگر خودتان را یافتید ، اگر خودتان را پائیدید، می شوید حضرت امام که هر گز سر سوزنی از اعدام و مرگ هراس نداشت.

حجت الاسلام صدیقی ادامه داد: امام خودش آماده شهادت بود و عملاً هم نشان داد باکی از کسی ندارد. امام خدا را یافته بود و خدا را شناخته بود و چیزی جز خداوند در زندگی اش نبود. امام در طول عمر خود حتی یک کار برای غیر خدا نکرد. او مدعی این است که اگر بشر جایگاهش را پیدا کند جز خدا کسی را ندارد که خود را به او بفروشد. امام چون خودش با خدا معامله کرده بود، ملت را هم به معامله با خدا دعوت می کرد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: انقلاب ما، انقلاب فقرا نبود ما ثروتمندان زیادی داشتیم که فرزندانشان را تقدیم انقلاب کردند، انقلاب ما انقلاب دین، انقلاب اسلام و انقلاب قرآن بود پس اگر در جائی دید که انقلاب دارد از ریل خارج می شود چه در هنر، چه در روحانیت، چه در دانشگاه و چه در بازار، باید بدانیم این عدول از مسیر شهدایی است که خونشان را برای انقلاب دادند .

وی بنیانگذار انقلاب اسلامی را یک دین شناس عارف فقیه توصیف کرد که جز خدا هیچ دغدغه دیگری نداشت و تأکید کرد: آیا اینکه امام فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند کند، به معنی این است که اطلاعاتی از تجهیزات نظامی و صنعتی این کشور نداشتند؟ چرا داشتند اما منظورشان اینبود که ما آمریکا را زیر پا لگد مال می کنیم و این همان نتیجه معامله با خدا است.

این مرد، قدرت انسانی را که در ایمان نهفته است یافته بود، چرا که می دانست این ظرفیت در مؤمن وجود دارد که دنبا را متحول کند.

صدیقی اضافه کرد: تمام پیشگویی های امام درست از آب درآمد، امام گفت شاه باید برود و شاه رفت، امام گفت شوروی سقوط می کند و شوروی از هم پاشید و ان شاالله این پیشگویی امام هم که آمریکا از بین می رود، محقق می شود.

حجت الاسلام صدیقی انقلاب اسلامی را فتح قریب خواند و خطاب به آن ها گفت: منتظر فتح مبین و فتح مطلق هم باشید که در پیش است.

وی در پایان سخنانش با اشاره به اظهارات مقامات آمریکائی پس از توافق ژنو تأکید کرد: آمریکایی‌ها مختصر ضعفی در مسئولان ما سراغ دارند که این غلط اضافه را می کنند، اگر همان روحیه انقلابی در ما باشد، اینها جرأت نمی کنند این حرف های اضافه را بزنند و ما را متهم کنند به اینکه حقوق بشر را نقض می کنیم.