تیم "بعثت کرمانشاه" در فوتبال ایران شگفتی ساز خواهد شد

مدیر فنی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی تیم فوتبال بعثت به دست مربیان کرمانشاهی سپرده شد، بعضی ها پیش بینی کردند که این تیم ناکام خواهد بود، اما خوشبختانه تمام معادلات آنها به هم ریخت و هم اکنون بعثت مدعی صعود به لیگ دو است.

فرشید استحقاری در پاسخ به این سئوال که آیا در صورت صعود تیم بعثت به رقابت های لیگ دو، مسئولین این باشگاه اقدام به خرید امتیاز تیمی از لیگ دو خواهند کرد، گفت: من هم این موضوع را شنیده ام که در صورت قهرمانی تیم، مدیر عامل باشگاه امتیاز یک تیم را از لیگ یک خواهد خرید، اما به هر حال ما توجهی به این صحبت ها نداریم و تمام حواس خود را به ادامه بازی های لیگ معطوف کرده ایم.

وی در مورد مسابقه این تیم در برابر تیم فوتبال "پتوی لاله" عنوان کرد: دوشنبه هفته جاری در استادیوم آزادی کرمانشاه یک دیدار دشوار در مقابل "پتوی لاله" داریم که اگر بتوانیم این تیم را مغلوب کنیم، وضعیت مان را در صدر جدول سروسامان خواهیم بخشید.

استحقاری در ادامه تاکید کرد: وضعیت تیم فوبتال بعثت کرمانشاه راضی کننده است و احساس می کنم که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود در نهایت به لیگ دو صعود کنیم.

مدیر فنی تیم بعثت کرمانشاه در پایان تاکید کرد: بازیکنان کرمانشاهی نشان داده اند اگر به آنها فرصت داده شود، می توانند کارهای بزرگی انجام دهند. من مطمئن هستم که تیم بعثت می تواند با همین بازیکنان بومی در فوتبال ایران شگفتی ساز شود.