به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بورس و مدیرعامل بورس انرژی در نشست مشترک با وزیر نیرو به ظرفیت های بازار سرمایه و به خصوص بورس انرژی در کمک به رفع مشکلات صنعت برق اشاره کردند.

علی صالح آبادی سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های بورس انرژی جهت یاری رساندن به صنعت برق، بازار سرمایه را فرصتی بکر برای توسعه این صنعت خواند با اعلام راهکارهای توسعه صنعت برق در بستر بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه با تأمین مالی شرکت ها و زیر مجموعه های وزارت نیرو از طریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی می تواند کمبود نقدینگی در این صنعت را برطرف کند.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: عرضه اولیه سهام نیروگاه ها و مساعدت در زمنیه خصوصی سازی نیروگاه ها از جمله امکانات بازار سرمایه در جهت توسعه صنعت برق و شکل گیری مؤثر تجارت برق در کشور است.

صالح آبادی بازار سرمایه را بستر مناسبی برای کشف قیمت متعادل برق خواند و گفت: بورس انرژی می تواند ارائه دهنده سیگنال های صحیح جهت سرمایه گذاری در صنعت برق باشد علاوه بر این ، زمینه تسریع در امکان برقراری انشعاب مشترکان صنعتی و غیر صنعتی جدید از طریق انجام معاملات گواهی ظرفیت فراهم می شود.

در ادامه این دیدار مدیر عامل بورس انرژی با بیان اینکه وزارت نیرو خواستگاه اولیه تشکیل بورس انرژی است، به برنامه ها و اهداف آتی توسعه معاملات برق در بورس انرژی پرداخت و افزود: امکان معاملات برق در سطح مصرف کنندگان عمده، تخصیص منابع مالی شرکتهای توزیع و تولید نیروی برق، انجام معاملات گواهی ظرفیت، فعال سازی رینگ بین الملل معاملات برق در بورس انرژی و گشایش نمادهای معاملاتی با دوره تحویل طولانی تر مانند نمادها هفتگی، ماهانه و فصلی از جمله برنامه های آتی بورس انرژی برای توسعه صنعت برق کشور و یاری رساندن به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان برق است.

سید علی حسینی به ظرفیت بورس انرژی برای انجام معاملات برق در سطح بازار خرده فروشی اشاره کرد و گفت: علاوه بر فراهم شدن امکان حضور مصرف کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی، انجام معاملات عرضه یکجا کالای برق در بورس و فعال شدن شرکت های خرده فروشی و بازرگانی برق در بورس انرژی در حال پیگیری جدی است.

مدیر عامل بورس انرژی در این نشست انتظارات بازار سرمایه را برای رسیدن برق به جایگاه مورد انتظار دوطرف مورد تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم هدف گذاری های انجام شده در وزارت نیرو در خصوص معاملات برق در بورس انرژی به طور جدی دنبال شود.

وی تقویت نقش شرکت های توزیع نیروی برق در بورس انرژی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: گسترش فعالیتهای بازرگانی و تجارت برق و تسهیل روند جاری معاملات بورس انرژی باید مورد توجه قرار بگیرد.

همچنین حمید چیت چیان، وزیر نیرو نیز همکاری وزارت نیرو با بازار سرمایه را مورد تأکید قرار داد و گفت: تفاهم بر سر پیشبرد پروژه های مشترک می تواند صنعت برق را مستقل کند به گونه ای که صنعت برق با کمک بورس انرژی به لحاظ مالی خود را اداره کند.

وی اظهار داشت: بورس انرژی زمینه ای برای واقعی شدن قیمت برق است و می تواند برکات زیادی برای مردم و کشور به همراه بیاورد که یکی از بهترین مکان ها برای ساماندهی اقتصاد برق، استفاده از ابزار بورس است.

وزیر نیرو از جمله برنامه های مهم وزارت نیرو را خرید برق مصرف کنندگان بزرگ از بورس انرژی اعلام کرد.