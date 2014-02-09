ماهان تندیس قم شرایط خوبی برای موفقیت در جام حذفی فوتسال دارد

محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قهرمانی در تورنمنتی که بازی های آن در هر مرحله به صورت حذفی برگزار می شود کار بسیار سختی است و به هیچ عنوان نمی گویم که ما صد در صد قهرمان جام حذفی فوتسال می شویم.



وی ادامه داد: جام حذفی فوتسال برای اولین بار برگزار می شود و هنوز نمی دانیم که تیم قهرمان آن چه تکلیفی دارد اما توانایی و قابلیت های بسیار بالایی در تیم ماهان تندیس برای کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها می بینم.



سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم افزود: ما عصر فردا در مرحله چهارم رقابت های جام حذفی فوتسال با تیم شاهین کرمانشاه بازی داریم و صد در صد برای کسب پیروزی در این بازی به میدان می رویم، هر چند شناخت خوبی از این تیم نداریم ولی تیم ما در اوج آمادگی به سر می برد.



وی تصریح کرد: ما از آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر، بازی های بسیار خوبی برابر حریفان انجام داده ایم و به همین خاطر تک تک بازیکنان ما در اوج آمادگی هستند و برای موفقیت در جام حذفی نیز انگیزه و شرایط خوبی داریم.



حسن زاده افزود: ما قرار بود میزبان بازی های مرحله چهارم جام حذفی فوتسال با تیم شاهین کرمانشاه باشیم اما گویا کمیته فوتسال اعلام کرده که این بازی یا در سالن اختصاصی حریف به انجام برسد و به همین خاطر امروز راهی کرمانشاه می شویم.



وی بیان کرد: بازی با حریفی که اصلا آن را نمی شناسیم به هیچ عنوان آسان نخواهد نبود زیرا به همان اندازه که پیروزی در این دیدار برای ما حائز اهمیت است، آنها نیز برای بردن تلاش می کنند و این امر موجب خواهد شد که این دیدار با حساسیت بیشتری برگزار شود.



سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم بیان داشت: به هر حال با توجه به اینکه ما یک تیم لیگ برتری هستیم، حریف از رویارویی با ما انگیزه زیادی دارد و با تمام وجود در خانه خودش برای پیروزی تلاش خواهد کرد و ما باید حواسمان به تمام لحظات بازی باشد که اشتباهی نکنیم و با عبور از این مرحله یک گام خودمان را به قهرمانی در جام حذفی نزدیک کنیم.



یاد آور می‌شود: تیم های فوتسال ماهان تندیس قم و شاهین کرمانشاه عصر دوشنبه 21 بهمن ماه در مرحله چهارم جام حذفی فوتسال در کرمانشاه به مصاف یکدیگر می روند.