پاکسازی 5 هزار محله از خرده فروشان مواد مخدر/ انهدام 334 آشپزخانه تولید مخدر صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی مویدی روز یکشنبه در نشست سالانه روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در سال جاری کشفیات پلیس با افزایش 15 درصدی به 430 تن رسید. با توجه به اینکه مواد مخدر جنگ نرم است با تدابیر رئیس پلیس کشور مبارزه با به مرز و استان های حاشیه مرز انتقال دادیم.

وی ادامه داد: با سرمایه گذاری در 8 استان شرق شور به هدفمان رسیدیم به طوری که امروز 77 درصد کشفیات در استانهای مرزی و حاشیه مرز انجام می شود. خوشبختانه با اجرای طرح انسداد مرز ورود مواد مخدر از مرزهای خشکی مهار شده و در حال حاضر هدف استراتژیک پلیس کنترل ورود مواد از دریا است.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در سه سال گذشته توسعه روابط بین الملل در دستور کار قرار داشت به صورتی که در سال جاری 10 تن مواد مخدر با همکاری سایر کشورها از جمله امارات، عمان و پاکستان کشف و ضبط شد، روز گذشته نیز یک تن مواد مخدر با همکاری پلیس پاکستان کشف شد.

6 درصد مردم خواستار برخورد با خرده فروشان

مویدی با اعلام اینکه بر اساس افکارسنجی سال 91، 66 درصد مردم بر برخورد با خرده فروشان تاکید دارند گفت: در سال جاری 5 هزار نقطه آلوده به معتاد و خرده فروشان پاکسازی شد که در این طرحها 35 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی از انهدام 334 آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی خبر داد و افزود: در سال جاری میزان شناسایی و انهدام آشپزخانه های تولید مواد مخدر 60 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در سالهای گذشته شهرستان های اطراف تهران کانون تولید صدها کیلوگرم ماده مخدر بود در حالی که این موضوع امروز در روستاها نیز رخ می دهد. با اشراف اطلاعاتی پلیس آشپزخانه های تولید مخدر صنعتی در کمترین زمان منهدم می شوند و از هر کدام بیش از 30 کیلوگرم مخدر کشف نمی شود.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، در سال جاری شناسایی عناصر اصلی در دستور کار قرار دارد و در 110 درگیری مسلحانه پلیس با قاچاقچیان 65 نفر از قاچاقچیان جانشان را از دست دادند که این آمار نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه امروز ایران تنها کشوری در منطقه است که سگهای موادیاب را تکثیر می کند، افزود: علاوه بر سگهای موادیاب، سگهای زنده یاب، مواد یاب و مرده یاب در کشئرمان تکثیر می شوند.

سردار مویدی در پایان با اعلام اینکه 2 هزار باند مواد مخدر در کشور متلاشی شده است، گفت: 70 درصد انهدام این باندها با کارهای اطلاعاتی بوده است.