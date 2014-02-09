بزرگترین دستاورد انقلاب حاکمیت مردم بر سرنوشت کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، جشن پیروزی انقلاب اسلامی ظهر یکشنبه در روستای حسن‌آباد با حضور امام جمعه موقت استان و جمعی از بسیجیان برگزار شد.

حجت ‌الاسلام محمدحسن باریک‌ بین در این مراسم اظهارداشت: ایام دهه مبارک فجر در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران ماندگار و فراموش‌نشدنی است.

وی افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ملت ایران با رهبری امام راحل و رهبر معظم انقلاب توانسته انقلاب تازه همراه با زندگی سعادتمندانه تشکیل دهد.

امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: شعار اصلی و هدف مهم این انقلاب رقم زدن یک زندگی تازه برای ملت ایران است که به فضل الهی به بار نشست.

حجت الاسلام باریک ‌بین با اشاره به وضع معیشتی مردم در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران از نظر وضع اقتصادی شرایط بسیار نامطلوبی داشتند و پس از انقلاب گشایش‌هایی در وضع مردم به وجود آمد که باید شکرگزار این انقلاب باشیم.

وی تصریح کرد: هدف ملت و رهبری روش سبک زندگی جدیدی است که باید نگاه ما به دنیا در مسیر آخرت باشد و نمونه آن امام حسین(ع) است که زندگی دنیایی برایش اهمیتی نداشت و راه شهادت در راه خدا را برگزید.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به ترویج آلودگی‌های اخلاقی در رژیم پهلوی گفت: در دوران پهلوی مراکز فساد و آلودگی‌های اخلاقی را در بین ملت ایران گسترش می‌دادند و از سوی دیگر دیکتاتور بودن این رژیم به وضوح مشاهده می‌شد.

حجت الاسلام باریک‌بین با بیان اینکه دشمنان همواره سعی دارند به این نظام ضربه وارد کنند، ابراز کرد: در حال حاضر کشور ایران در مقطع حساسی قرار دارد زیرا دشمنان نتوانسته‌اند با انواع تحریم‌ها خللی در اراده و ایمان این ملت بصیر به وجود آورند.

وی افزود: بنابراین قصد دارند با توزیع مواد مخدر و گسترش کارهای غیراخلاقی در بین ملت ایران به ویژه نسل نوجوان و جوان به کشور ما ضربه بزنند که در این بین جوانان و خانواده‌ها باید هوشیار باشند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت کشور عنوان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رأی مردم در تعیین سرنوشت کشور تأثیرگذار بوده و این مردم هستند که مسئولان اصلی نظام به شمار می‌روند و نظام نیز پشتیبان آنهاست.

حجت الاسلام باریک‌بین تصریح کرد: در روز 22 بهمن مردم مانند سال‌های گذشته در این راهپیمایی باشکوه شرکت کرده و عزت ایران را به دشمنان نظام نشان می‌دهند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر (ص) بیان کرد: پیامبر (ص) ملت مسلمان را به ایمان و عمل صالح توصیه کردند که ایمان هدیه‌ای از جانب خداوند متعال است تا در زندگی خود بتوانیم به مرتبه‌ای از ایمان که امنیت و آسایش را برای انسان به همراه دارد، دست یابیم.