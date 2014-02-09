مرمت پشت بام بازار هنر اصفهان در سال آینده/ سقف داخل بازار در حال مرمت است

اسدالله شاه میوه در گفتگو با مهر درباره پیشینه و ارزش تاریخی این بازار اظهار داشت: بازار هنر اصفهان بخشی از مجموعه مدرسه چهارباغ و کاروانسرای عباسی سابق است که به هتل عباسی فعلی بدل شده اما تا قبل از دهه 1350 به عنوان استبل اسبان و سپس به انبار تنباکو مورد استفاده قرار می گرفت.

وی افزود : از اوایل دهه ذکر شده غرفه های این بازار در اختیار فعالان و اساتید صنایع دستی قرار گرفت که به دلیل رونق توریست در این شهر وضعیت مطلوبی داشت.

کارشناس اتحادیه صنایع دستی استان ادامه داد: با افت رونق گردشگری در اصفهان به تدریج مغازه های این بازار در 30 ساله اخیر به تدریج به فروشندگان طلا و جواهر داده شد.

مالکیت اوقاف مانع ورود کسبه در تعمیرات بود

شاه میوه درانتقاد از عدم مرمت سقف این بازار در طول 70 سال اخیر بیان داشت: به طور عقلانی هر صاحب خانه و یا صاحب مغازه ای در صورت تخریب مکان خود اقدام به تعمیرات می کند اما به دلیل آنکه زمین بازار هنر متعلق به اداره اوقاف و از سوی دیگر میراث فرهنگی نیز متولی دیگر این بنای تاریخی است کاسبان آن نتوانسته اند در این عرصه وارد عمل شوند.

وی افزود: در 10 سال اخیر کسبه برای رفع مشکلات موجود مدام در حال مذاکره با این دو اداره بودند اما همواره شاهد آن بوده ایم که از طرف هر دو اداره ذکر شده تلاشی اساسی صورت نمی گیرد.

مرمت سقفهای داخل بازار آغاز شده است

رئیس شواری اسلامی بازار هنر اصفهان درادامه از عقد قرارداد این شورا با اداره اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در ماه اخیر برای سقف های این بازار خبر داد و گفت: طبق این قرارداد هزینه مرمت پشت بام با کاسبان و هزینه سقف زیرین و داخلی بازار به عهده اداره اوقاف است.

شاه میوه افزود: به دلیل مشکلات ناشی از سرمای زمستان پشت بام به طور موقت با مصالحی همانند گچ محکم کاری شده اما از سال اوایل آینده مرمت اساسی و اصولی آن آغاز می شود.

وی ادامه داد: مرمت قسمت های داخلی و زیرین مربوط به اداره اوقاف نیز که شامل مرمت شش دهنه است از 20 روز اخیر آغاز شده است.

این کارشناس صنایع دستی با تاکید بر اینکه پس از 10 سال گفتگو و تلاش کسبه بازار هنر با نهادهای مربوطه توافق یاد شده به امضا رسیده است یادآور شد: تمامی امور مربوط به مباحث مرمت زیر نظر مستقیم اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان است.

شاه میوه افزود: طبق برنامه اگر مرمت به طور اصولی انجام شود تا صد سال دیگر این بنا آسیبی نخواهد دید.