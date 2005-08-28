بيماري وبا مانع ازصعود كوهنوردان بسيجي شد

مسئول تربيت بدني بسيج منطقه مقاومت استان تهران درگفتگو با خبرنگار" مهر" گفت: قراربود امروز ورزشكاران بسيجي به قله ديزين به ارتفاع 3700 متر دردامنه جنوبي البرزصعود كنند كه به دليل شيوع بيماري وبا وبالا بودن شمارشركت كنندگان به تشخيص كميته پزشكي برگزاركننده، صعود منتفي شد.

سرهنگ مصيب ده بالايي ادامه داد: با توجه به شماربالاي شركت كنندگان وبا توجه به حساسيت شيوع بيماري اين صعود نيازمند برنامه ريزي ونظارت بيشتردراين مقطع زماني بود كه به زودي با برنامه ريزيهاي جدي ترزمان صعود را تعيين وبه اطلاع علاقمندان خواهيم رساند.

سرهنگ ده بالايي خاطرنشان كرد: نشاط وشادابي دربسيجيان به وسيله ورزش سالم وهمچنين اشاعه ورزش دربين مردم ازاهداف اين همايش بود كه اميدواريم بزودي محقق شود.