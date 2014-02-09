ارتباط جرایم دو سوم زندانیان کشور با موادمخدر/ قانون جدید مبارزه با موادمخدر نقاط اصلاحی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز یکشنبه در همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: دو سوم زندانیان کشور به جرم مواد مخدر یا جرایم مرتبط با آن دستگیر شده اند. امروز مواد مخدر پرچالش ترین جرم و موضوع در کشور است.

وی ادامه داد: پلیس در 5 سال اخیر اقدامات خوبی را برای مبارزه با مواد مخدر انجام داده است ضمن اینکه سیاستهای کلی نظام نیز در این رابطه اصلاح شده و قانون نیز تغییر کرده است اگرچه فکر می کنیم قانون جدید نیز نقاط اصلاحی داشته باشد.

به گفته رئیس پلیس کشور، جرم زدایی بار زندانها را کاهش داده و بار مراکز درمانی افزایش یافته است. البته پلیس مبارزه با مواد مخدر علاوه بر مقابله در امر درمان، آموزش و پیشگیری فعال است. ضمن اینکه نیروی انتظامی با راه اندازی مرزبانی توانسته گام بلندی را در محدود کردن مرزها بردارد. امروز 50 درصد کشفیات در مرز، 25 درصد در استانهای مرزی و 25 درصد نیز در سایر استانها اتفاق می افتد.

احمدی مقدم با اعلام اینکه نیروی انتظامی برای دو سال آینده افزایش نیرو ندارد و شاهد کاهش سرباز خواهد بود، افزود: سعی کردیم با کیفی سازی و توجه به بخش اطلاعاتی و استفاده از اعتبارات سایر بخشها اعتبار حوزه مبارزه با مواد مخدر را تامین کنیم. البته کمبود امکانات در سایر دستگاهها باعث شده است که حلقه های دیگر نیز کامل نشوند و مردم فکر کنند ما پاسخگو نیستیم.

وی بر علمی سازی مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: توسعه واحد سگهای مبارزه با مواد مخدر یکی از گامهای بزرگ پلیس بود چرا که امسال 50 تن مواد مخدر توسط این سگها کشف شده است.