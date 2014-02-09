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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

با حکم روحانی؛

شمخانی و ستاری عضو هیأت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی شدند

شمخانی و ستاری عضو هیأت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی شدند

رییس‌جمهوری در حکمی علی شمخانی و سورنا ستاری را به عنوان اعضای هیأت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رییس‌جمهوری در حکمی علی شمخانی و سورنا ستاری را به عنوان اعضای هیأت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی منصوب کرد.

متن حکم روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس علی شمخانی

دبیر محترم شورای امنیت ملی

جناب آقای دکتر سورنا ستاری

معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور

در اجرای ماده (7) اساسنامه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب 8 دی 1370 مجلس شورای اسلامی، جنابعالی را به عنوان عضو هیأت امنای آن موسسه بر می‌گزینم.

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

کد مطلب 2232582

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