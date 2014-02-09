به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 23تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکر کتبی خطاب به رئیسجمهور نسبت به عدم حمایت از برگزاری رزمایشهای نظامی و موشکی به وی تذکر دادند.
در این تذکر مکتوب آمده است: آن چیزی که امنیت کشور را حفظ میکند، نشان دادن اقتدار ملی و دفاعی است. لیکن متاسفانه برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرحهای اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است. این در حالی است که طبق فرموده مقام معظم رهبری، مسئولین و نیروهای مسلح باید روز به روز بر قدرت دفاعی خودشان بیافزایند. لازم است رئیس جمهور محترم حمایت و جدیت بیشتری از نیروهای مسلح در توسعه توان دفاعی و برگزاری رزمایشهای نظامی نمایند.
بنابراین گزارش، این تذکر به امضای، اسماعیل کوثری، بهرام بیراموند، علیرضا زاکانی، حسین طلا، احمد آریایی نژاد، روحالله حسینیان، جواد کریمی قدوسی، محمدصالح جوکار، محمد اسماعیلی، محمدحسن آصفری، سید مرتضی حسینی، آقاجری، شهروز افخمی، محمدرضا آشتیانی، سید محمود نبویان، سید شکرخدا موسوی، مهدی کوچکزاده، عبدالله سامری، عبدالله تمیمی، ابراهیم آقامحمدی، رضا صابری، علی علیلو و سید حسین ذوالانوار رسیده است.
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
تذکر 23 نماینده به روحانی در مورد علت عدم حمایت از برگزاری رزمایشهای نظامی و موشکی
23 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون عدم حمایت از برگزاری رزمایشهای نظامی و موشکی به رئیسجمهور تذکر دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 23تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکر کتبی خطاب به رئیسجمهور نسبت به عدم حمایت از برگزاری رزمایشهای نظامی و موشکی به وی تذکر دادند.
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