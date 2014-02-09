" خانه پدری" و " چ" برنامه امروز جشنواره فجر در کرج

رئیس حوزه هنری البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز خرسندی از استقبال بی نظیر مردم از اکران همزمان فیلم های جشنواره بین المللی فجر در کرج از تلاش مجموعه حوزه هنری و اداره فرهنگ و ارشاد، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و استانداری البرز برای برگزاری هر چه با شکوه تر این جشنواره به میزبانی البرز خبر داد.

وی اظهار داشت: تلاش شده گلچینی از برترین های جشنواره را در کرج داشته باشیم و از این رو امروز یکی از فیلم های پر مخاطب جشنواره در کرج اکران خواهد شد.

قره داغی گفت: فیلم «چ» ابراهیمحاتمی‌کیا که گوشه‌ای از زندگی شهید چمران را به تصویر کشیده است امروز در سانس های 14 ، 18، 22 روی پرده سینما هجرت خواهد رفت.

وی یادآور شد: دیگر فیلم روز جاری فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری است که از فیلم های منتخب جشنواره بوده و در سانس های 16 و 20 بعدازظهر روی پرده خواهد رفت.

گفتنی است حوزه هنری استان البرز گیشه فروش بلیط سینما هجرت،کافه کتاب سما و فرهنگسرای سینا را برای ارائه بلیط های جشنواره در نظر گرفته است.