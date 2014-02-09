اسلام آباد غرب؛ شهری با آمار اعتیاد بالا و کمبود پزشک متخصص

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ضریب نفوذ گاز در شهرستان اسلام آباد غرب در بخش شهری بیش از 98 درصد است و 2 درصد مابقی که از این نعمت برخوردار نیستند، معابر و حاشیه های دور افتاده شهر است.

سرپرست فرماندار اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گاز در روستاهای این شهرستان بیش از 15 درصد است، افزود: 25 روستای اسلام آبادغرب دارای شبکه گاز هستند. طبق برنامه ریزی در آینده ای نزدیک روستاهای بیشتری در این شهرستان گازدار می شوند.

اعتیاد معضل شهرستان اسلام آبادغرب

جلیلیان بیان داشت: متاسفانه یکی از مشکلات شهرستان اسلام‌آبادغرب معضل اعتیاد است که این ناهنجاری خود نشات گرفته از بیکاری، ‌فقر مالی و فرهنگی است.

سرپرست فرمانداری اسلام آبادغرب در ادامه به کشفیات مواد مخدر در 9 ماهه سالجاری اشاره داشت و گفت: در این مدت بیش از 53 کیلو انواع مواد مخدر در سطح شهرستان اسلام‌آبادغرب کشف شده که 34 کیلو از این کشفیات تنها در دیماه سالجاری صورت گرفته است که جای دارد در این راستا از زحمات فرمانده انتظامی و پرسنل تحت امرشان، تقدیر و و تشکر شود.

وی مشکل بیکاری در شهرستان اسلام‌آبادغرب را بیش از 27 درصد عنوان کرد و افزود: براساس آمار موجود، آمار بیکاری در سال 91 در این شهرستان بیش از 27 درصد بوده است که باید برای کاستن از این آمار برنامه ریزی لازم و اساسی داشته باشیم.

5 صنعت عمده در شهرستان اسلام آبادغرب

جلیلیان با اشاره به اینکه از 35 صنعت عمده استان کرمانشاه، 5 مورد آن در شهرستان اسلام آبادغرب قرار گرفته است، تاکید کرد: شرکت کاشی کاژه اسلام آبادغرب که متعلق به بخش خصوصی است زمینه اشتغال بیش از 800 نفر به طور مستقیم را فراهم کرده که این آمار بعد از توسعه کارخانه به 1400 نفر خواهد رسید.

سرپرست فرمانداری اسلام‌آبادغرب افزود: یکی دیگر از صنایع و مراکز تولیدی مهم در اسلام آبادغرب، کارخانه فرآورده های لبنیاتی "مانیزان" است که در حال حاضر 620 نفر در آن مشغول کار هستند.

وی با اشاره به اینکه کارخانه قند اسلام آبادغرب به صورت مستقیم و پایدار زمینه اشتغال 76 نفر را فراهم کرده است، گفت: این کارخانه برای دور شدن از فعالیت فصلی و همچنین بالا بردن زمینه اشتغال به دنبال ایجاد طرح تولید شکر خام است.

وی به وضعیت راههای این شهرستان اشاره داشت و گفت: جمعا 514 کیلومتر راه در این شهرستان داریم که به تفکیک 58 کیلومتر آن بزرگراه، 98 کیلومتر راه اصلی آسفالته، 278 کیلومتر راه روستایی آسفالته و 80 کیلومتر راه روستایی شنی است.

کمبود پزشک متخصص؛ مشکل بخش درمان اسلام آبادغرب

جلیلیان با اشاره به اینکه اسلام‌آبادغرب به علت موقعیت خاص جغرافیای دارای ویژگی پذیرش بیمار از شهرستان های همجوار است، اظهار داشت: به رغم وضعیت قابل قبول بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام‌آبادغرب، ‌یکی از مشکلات بخش درمان این شهرستان، کمبود پزشک متخصص است.

سرپرست فرمانداری اسلام‌آبادغرب اظهار داشت: در بحث اعطای سبد کالا، تمامی برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم در شهرستان اسلام آبادغرب با ادارات و ارگانهای مربوطه انجام گرفته است و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

وی به هماهنگی های لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در زمینه افزایش سهیمه برخی از اقلام مصرفی این شهرستان در ایام عید اشاره کرد و گفت: در ایام عید سال گذشته 100 تن پرتقال به نرخ دولتی به این شهرستان اختصاص یافت که این رقم برای امسال به 130 تن رسیده است.

جلیلیان افزود: برهمین اساس در ایام پایانی سالجاری بیش از 130 تن سیب در سطح شهرستان برای تنظیم بازار عرضه می شود.

سرپرست فرمانداری اسلام‌آبادغرب تاکید کرد: براساس برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، امسال در ایام عید 50 تن مرغ منجمد در بازار این شهرستان توزیع می شود که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 20 تن افزایش یافته است.

شهرستان اسلام‌آبادغرب دارای جمعیتی بالغ بر 153 هزار نفر است که 97 هزار نفر آن ساکن شهر و مابقی جزو جمعیت روستایی محسوب می شوند.