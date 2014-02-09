احتمال لغو تحریم فرش دستباف در نیمه دوم 2014/ درخواست تجار آمریکایی برای حضور در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از احتمال لغو تحریم صادرات فرش دستباف ایران به امریکا خبرداد و گفت: بنا به رایزنی های انجام شده، این تحریم نیمه دوم 2014 برداشته خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به مهر افزود: تحریم فرش دستباف ایران مستقیما از سوی امریکا اعمال شده بود و علیرغم اینکه سایر تحریم ها به تدریج در حال لغو است، ولی تحریم فرش دستباف هنوز لغو نشده است. در همین حال، رایزنی وزارت امور خارجه با گروه 1+5 مبنی بر این است که این تحریم ها در مرحله دوم لغو تحریم های ایران، از میان برداشته شود.

وی تصریح کرد: 25 درصد صادرات فرش دستباف ایران به دنیا در زمانی که صادرات به یک میلیارد دلار رسیده بود، به امریکا صورت گرفته و بنابراین پیش بینی می شود که با لغو تحریم ها، تجارت فرش دستباف دچار تحول شود و دوباره راه خود را بازیابد.

به گفته علیخانی، آمار صادرات فرش دستباف هم اکنون واقعی نیست، چراکه پیمان سپاری ارزی که دولت گذشته بر سر راه صادرکنندگان قرار داد، منجر به این شد که کم اظهاری در گمرکات کشور صورت گیرد و بنابراین اماری که برای صادرات فرش دستباف ارایه می شود، واقعی نیست.

وی اظهار داشت: از دو ماه قبل که پیمان سپاری ارزی به نوعی برداشته شد، صادرات فرش دستباف از رشد خوبی برخوردار بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری از مرز 400 میلیون دلار عبور کند، البته هم اکنون صادرات فرش دستباف 247 میلیون دلار است در حالیکه در سال گذشته در همین زمان، 361 میلیون دلار بوده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد: امسال 200 میلیارد تومان برای حمایت از فرش دستباف و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که به ازای هر پروژه تائید شده، حداقل 100 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه طرحها در حال معرفی به بانک هستند.

وی از کمک 10 میلیارد تومانی بلاعوض دولت به اتحادیه فرش دستباف روستایی خبرداد و گفت: تا به حال 9 میلیارد تومان از این اعتبار بلاعوض پرداخت شده است و یک میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان سال پرداخت می شود تا صرف اموزش و واردات مواد اولیه شود.

علیخانی از تقویت تولید ابریشم در کشور خبرداد و گفت: دولت برای تولید هر چه بیشتر ابریشم برنامه دارد و تلاش می کند که نیاز به واردات کاسته شود.

وی از بیمه شدن 480 هزار قالیباف خبرداد و گفت: تا به امروز تمام قالیبافان بیمه شده اند و البته هیچ محدودیتی برای بیمه شدن وجود ندارد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران از انجام مکاتبه با وزارت امور خارجه برای معرفی و دریافت اطلاعات فروشندگان فرش دستباف در دنیا خبرداد و گفت: امیدواریم بتوانیم صادرات را با دسترسی به این فروشندگان افزایش دهیم.

وی از اجرای طرح جامع سفارش پذیری فرش دستباف کشور خبرداد و گفت: این طرح به نتیجه رسیده است و 5 طرح معرفی شده اند تا به صورت ازمایشی سفارش پذیری در مورد آنها اجرایی شود.