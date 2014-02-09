55 هزار کودک در طرح بینایی سنجی همدان معاینه می شوند

حامد فرزانه کاری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: طرح بینایی سنجی کودکان 3-6 سال از اول آبان ماه 92شروع شده و بیش از 100پایگاه در استان همدان در حال خدمات دهی و معاینه چشم کودکان هستند که 10پایگاه آن در شهرستان همدان و مابقی در شهرستان ها و روستاهای دیگر مستقر است و در پایان بهمن ماه به کار خود پایان خواهند داد.

فرزانه کاری افزود: با توجه به سیاست جدید دولت در چند سال اخیر در همه شهرستان های استان همدان حداقل یک پایگاه دائمی در طول سال در حال معاینه کودکان است و همین پایگاه دائمی مجهز به دستگاه های معاینات پزشکی چشم نیز هست.

وی با بیان این که 10 درصد کودکانی که تاکنون به پایگاهها مراجعه کرده اند با مشکل تنبلی چشم مواجه هستند، گفت: تاکنون نزدیک به 45 هزار کودکان مورد معاینه قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 56هزار نفر معاینه چشم شدند، گفت: افراد نیازمندی که فرزندانشان مبتلا به تنبلی چشم باشد بصورت رایگان تحت درمان قرار میگیرند.

فرزانه کاری آمار افراد نیازمند تحت درمان امسال را تاکنون 12 نفر اعلام کرد که برای جراحی چشم معرفی شده اند و هزینه جراحی آنها پرداخت شده است.

وی هم چنین از کمک های مالی به این قشر در صورت نیاز به عینک نیز خبر داد و گفت: تعداد افرادی که در سال گذشته از عینک رایگان استفده کرده اند 700نفر بوده و افرادی که برای جراحی معرفی شده اند نیز 15 مورد بوده است.



حامد فرزانه کاری از والدین درخواست کرد این معاینات را جدی بگیرند و هر سال برای معاینه کودکان 3تا6 ساله خود به این پایگاه ها مراجعه کنند. چرا که تنبلی چشم فقط تا سن 8 تا9 سالگی قابل درمان است و پس از آن عواقب ناشی از آن باعث کم بینایی و نابینایی افراد مبتلا به این بیماری می شود.

