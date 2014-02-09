اقتصاد ایران بر پایه عدالت و اقتصاد اسلامی برقرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان صبح یکشنبه در جمع فعلان سیاسی و فرهنگی بوشهر با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رشد اقتصادی بسیار خوبی هستیم و در حال حاضر اختلاف کمی بین صادرات و واردات کشور وجود دارد.

نماینده مردم تهران در دوره‌های دوم و هشتم مجلس شورای اسلامی بر لزوم برقراری اقتصاد ایران بر پایه عدالت و اقتصاد اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: اقتصاد غرب در مسیر زور و غیرعادلانه است و ما نباید در این مسیر حرکت کنیم.

پیش از انقلاب تنها پنج درصد نفت استخراجی به ایران می‌رسید

وی ادامه داد در زمان محمدرضاشاه بسیاری از سرمایه‌های ایران را به تاراج می‌بردند و تنها پنج درصد نفت استخراجی به ایران می‌رسید و از مابقی نفت 42 درصد سهم انگلیس، 40درصد سهم آمریکا،12درصد سهم ایتالیا، فرانسه، هلند و بلژیک بود.

بادامچیان تصریح کرد: تنها 300 هزار بشکه از مجموع 6.5 میلیون بشکه نفت استخراجی به ایران می‌رسید که البته از این میزان هم، 50 میلیون بشکه در ماه به فرح همسر شاه می‌رسید.

وی در ادامه به روند استخراج و صادرات نفت ایران در سال‌های پس از انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: طی سال‌های پس از انقلاب روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر می‌شود و 50 میلیارد بشکه نفت نیز ذخیره شده است.

قائم مقام رئیس شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: پیش از انقلاب نمایندگان مردم شهرستان‌های به حوزه انتخابیه خود نمی‌رفتند و اقدامی از سوی نمایندگان مجلس برای کمک به مردم صورت نمی‌گیرفت.

دشمنان حتی جرات حمله به ایران را هم ندارند

وی در ادامه به پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه علمی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امروزه بیش از 4.5 میلیون دانشجو در رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های ما مشغول به تحصیل هستند و این در حالی است که پیش از انقلاب تنها 200 هار دانشجو در چند رشته محدود مشغول به تحصیل بودند.

بادامچیان تاکید کرد: قدرت ایران در بخش‌های مختلف از جمله بخش نظامی روز به روز افزایش می‌یابد و آمریکا و هم پیمانانش حتی جرات حمله به ایران را هم ندارند و در حال حاضر در حال حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری‌ها برای مقابله با اسلام هستند.

وی به تلاش‌های امریکایی ها برای مذاکره و برگزاری نشست مشترک با ایران اشاره کرد و افزود: اوباما همه تلاش خود را برای برگزاری نشست مشترک با رئیس جمهور ایران به کار گرفت ولی موفق نشد و با رئیس جمهور تماس تلفنی گرفت.