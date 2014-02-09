مسئولان از تک روی در حوزه فرهنگ بپرهیزند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیتهای فرهنگی شورای شهر با بیان اینکه رویکرد شوراهای سوم و چهارم شهر کرج به بحث فرهنگ، رویکردی مبارک بوده است، اظهار داشت: پیگیری های موثری در این دوره ها نسبت به موضوعات فرهنگی صورت گرفته که در صورت تداوم آن می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.



وی تخریب ها در حوزه فرهنگ را بسیار بالا دانست و گفت: ممکن است ثمره سال ها تلاش و برنامه ریزی در حوزه فرهنگ بر اثر یک حرکت یا تهاجم فرو بریزد؛ این دشواری و پیوستگی کار فرهنگی را گوشزد می کند.



وی یکی از فعالیت های قابل اعتنا در معاونت فرهنگی شهرداری کرج را مسجدمحوری دانست و تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مساجد ما در حالت رکود و سکون قرار دارند که لازم است به این موضوع رسیدگی ویژه و تبلیغات گسترده صورت پذیرد.



اکبریان از اقدام کمیسیون فرهنگی شورای شهر مبنی بر تشکیل کارگروه فرهنگی به عنوان یک حرکت منسجم و مبتنی بر خرد جمعی یاد کرد و ادامه داد: لازم است مسئولان متولی این امر در شهر و استان، قدر این حرکت و جمع را دانسته و از آن به خوبی بهره برداری کنند.



وی با بیان اینکه شورا می تواند همراه و شریک خوبی برای این دستگاه ها باشد، اذعان داشت: بیشترین فعالیت و خواست فرهنگی از این دستگاه هاست و این در حالی است که دستگاه های فوق دارای امکانات محدودی نیز هستند.

امکانات مدیریت شهری ظرفیت خوبی برای برنامه های فرهنگی است



اکبریان افزود: هر جا مشارکت و همدلی دستگاه ها با شورا و شهرداری صورت گرفته، نتیجه بسیار قابل توجه بوده است. از این رو دستگاه ها باید مشارکت و همراهی را در همه امور مد نظر قرار داده و از این طریق دغدغه های فرهنگی شهر را پیش ببرند.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بر لزوم مشارکت و مشورت به مثابه یک وظیفه شرعی اشاره و از مسئولان خواست برای ثبت یک حرکت به نام خود، خودبین و یکه تاز نباشند.



وی آنان را به نتیجه محوری هدایت کرد و گفت: مهم پیشبرد و ارتقای شهر در امور فرهنگی و اجتماعی است از این رو استفاده از ظرفیت های شهر یکی از نکاتی است که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد.



اکبریان یکی از این ظرفیت ها را شهرداری و شورای اسلامی شهر ذکر کرد و به صورت ویژه از ادارات و دستگاه هایی چون فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، تربیت بدنی و صدا و سیما نام برد که باید از امکان فوق و این کارگروه نهایت بهره را ببرند.