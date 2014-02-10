7300 تاکسی در خطوط تاکسرانی کرج ساماندهی شدند

پرویز اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کرج بیش از 25 هزار تاکسیران مشغول فعالیت و جابجایی مسافران درون شهری و برون شهری هستند.

وی افزود: تنها در شش ماه اول سال جاری قریب به 3 هزار پروانه تاکسیرانی و 4500 پروانه بهره برداری در این سازمان صادر شده است.

وی تصریح کرد : هم اکنون بیش از 120 خط تاکسیرانی در این شهر وجود دارد که هفت هزار و 300 تاکسی در آنها ساماندهی شده و فعالیت می کنند.

وی از تلاش این سازمان برای کوچک سازی و سپردن فعالیتها به بخش خصوصی خبر داد و تاکید کرد: واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و دخیل نمودن تاکسیرانان در این امور موجب خواهد شد تا سازمان به وظایف مدیریتی و نظارتی خود برسد.

اسکندری همچنین بر ضرورت افزایش جلسات مشترک با سازمانهای تاکسیرانی کشور و به ویژه شهرهای همجوار تاکید کرد و گفت: تعامل سازمانهای تاکسیرانی موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها خواهد شد.

وی افزود : کاهش مشکلات مشترک، انتقال تجربیات و همدلی در امورات اجرایی و نظارتی حداقل دستاورد این تعاملات است.