ایجاد سه رشته جدید دکترا و کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید صفوی در جلسه کمیته آموزش مراکز و واحدهای استان که با حضور هشت نفر از روسای مراکز و مدیر آموزشی استان برگزار شد افزود: قرار است از سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور زنجان در این رشته ها دانشجو پذیرش کند.



وی ادامه اداد: با کار گیری توانمندی های علمی اساتید مراکز و واحدها در نگاه و قالب استانی برای ایجاد رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت هماهنگ و متمرکز اقدام شود.



تاکید کرد: صرفا وجود یک هیئت علمی در مراکز و واحدها ملاک ایجاد رشته قرار نگرفته، بلکه نیازهای استان، دانشگاه و دیگر ظرفیت های مراکز و واحدها در ایجاد رشته ها لحاظ شود.



در پایان این جلسه با پیگیری ایجاد رشته دکترا و ارشد در مراکز دانشگاهی زنجان، قیدار و ابهر به شرح ذیل در مرکز زنجان و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی(ترویج)، مدیریت دولتی(تحول) و حسابداری، در مرکز ابهر و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زمین شناسی، روان شناسی و جغرافیا و دکترای شیمی تجزیه، در مرکز قیدار و در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم سیاسی و اقتصاد، موافقت و مقرر شد تا هر مرکز نسبت به پیگیری مراحل بارگذاری مدارک ایجاد رشته در سامانه، اقدام کند.



در حال حاضر چهار رشته ادبیات فارسی، ریاضی، شیمی تجزیه و شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور مرکز زنجان و رشته های شیمی فیزیک، شیمی تجزیه و آلی، شیمی معدنی و زمین شناسی در دانشگاه مرکز ابهر فعال و نزدیک به 450 دانشجو دارد.

افتتاح مرکز فرهنگی قرآنی در شهرستان طارم

مدیر کل اوقاف استان زنجان، از افتتاح مرکز فرهنگی، قرآنی در شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی باقری افزود: امسال نیز طبق سنوات گذشته برنامه‌های مختلفی به مناسبت دهه فجر در شهرستان طارم اجرا شد.



وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های اجرایی این شهرستان طی دهه فجر افتتاح مرکز فرهنگی و قرآنی امامزاده هاشم (ع) و عوف (ع) شهر آب‌بر بود، ادامه داد: این مراسم با حضور فرماندار شهرستان طارم، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد.



مدیر کل اوقاف استان زنجان، با بیان اینکه اداره اوقاف با افتتاح این مرکز اهداف مختلفی را دنبال می‌کند گفت: جذب جوانان به بقاع متبرکه و آموزش موضوعات مختلف دینی و مذهبی به جوانان و نوجوانان از اهداف فعالیت این مرکز است.



حجت الاسلام باقری، با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر سه مرکز فرهنگی با اهداف مختلف در شهرستان طارم افتتاح شده است، اظهارداشت: این مراکز با هدف اجرای برنامه‌های سوگواره یاس نبوی، اجرای طرح حافظان قرآن کریم فتتاح شده است.



وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تربیت 10 میلیون حافظ قرآنی گفت: در حال حاضر 17 مربی قرآنی خواهر و برادر در طارم فعالیت دارند.