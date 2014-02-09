جشن خودکار در مدارس قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ظهر یکشنبه با برپایی جشنی نوشتن مشق و تکالیف درسی خود را با استفاده از خودکار تجربه کردند.

در این جشن که بصورت نمادین در دبستان سید فضل الله قوام برگزار شد هر یک از دانش آموزان یک خودکار بدست گرفته و با آن جمله زیبایی را نوشتند تا این جمله سال های سال در ذهن و خاطر آنان باقی بماند.

دانش آموزان با به دست گرفتن خودکار، سیاهه ای از آرزوهای قشنگ و زیبای خود را بر صفحه سپید کاغذ حک کردند و لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را برای خود و همشاگردی هایشان رقم زدند.

در این جشن هر کدام از دانش آموزان یک خودکار بدست گرفته و با آن از آرزوها و رویاهای شیرینشان را نوشتند؛ آرزوها و رویاهایی که امروز موجب شده تا آنان پشت نیمکت های علم و دانش برای تحقق آن تلاش کنند و این جمله ها برای سال های سال برای آن ها ماندگار خواهد ماند.



در این آیین که با استقبال گرم و پرشور اولیاء و دانش آموزان این دبستان همراه بود، دانش آموزان پس از خداحافظی با مداد، خودکارهای خود را در دست گرفتند.

رضا طاهرخانی مدیر دبستان قوام در این مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهارداشت: با توجه به استعدادهای خوب دانش آموزان تمام تلاش این است تا دانش آموزان به کارهای ابتکاری تحقیقی و خلاقانه روی آورند تا ضمن بروز استعدادهای آنها زمینه نوآوری در میان دانش آموزان نیز تقویت شود.

وی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده بستر مناسبی برای تقویت روحیه خودباوری و خلاقیت در میان دانش آموزان فراهم شده و معلمان نیز به کارهای خلاقانه دانش آموزان توجه ویژه ای خواهند کرد.

سینا بزرگری که از امروز نوشتن با خودکار را تجربه خواهد کرد به خبرنگار مهر گفت: من با مداد راحت تر می نویسم و نگران غلط نوشتن خود نیستم اما الان اگر غلط بنویسم نمی دانم چکار باید کرد.

وی افزود: شاگرد زرنگهای کلاس هم کمی می ترسند که مشق آنها خط خطی شود اما چون دیگر نباید با مداد بنویسیم باید دقت کنیم که کمی سخت است.

محمدرضا ململی دانش آموز کلاس سوم این مدرسه هم که کمی ناراحت به نظر می رسید نگران مشق هایی بود که شاید از امروز بیشتر خط خطی شود اما گفت: شاید نوشتن مشق هایمان با خودکار کمی پر رنگ تر و قشنگ تر شود اما باید خیلی دقت کنیم تا تمیز بنویسیم.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان نیز برپا شده بود.