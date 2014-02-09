نباید به ظرفیت های ارس بی توجهی شود

به گزارش خبرنگار مهر ، اکبر ترکان ظهر یک شنبه در جمع مدیران شرکت های تولیدی و صنعتی منطقه آزاد ارس با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش نرخ تورم در این مدت فعالیت خود خوب کار کرده است، افزود: نرخ تورم از 44 درصد حالا به 28 درصد رسیده که باز هم به امید خدا کمتر می شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز نرخ تورم کنترل نشده گفت: طرح هدفمندی مناسب بود ولی چون اجرای مناسبی نداشت عملا شکست خورده است.

ترکان با بیان اینکه عذرخواهی رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی مسئله خوشایندی نیست، ادامه داد: باید بخش اجرایی در برخی کارها دقت بیشتری می کرد که البته اطلاعات در دهک ها هم مشخص شده نادرست است.

وی همچنین در خصوص ظرفیت های منطقه آزاد ارس برای ایجاد سرمایه گذاری مطمئن گفت: منطقه آزاد ارس ظرفیت های زیادی برای توسعه دارد که نباید به ظرفیت های این منطقه بی توجهی شود.

ترکان درخصوص بحث های امنیتی درباره مناطق آزاد ارس، افزود: باید همه بدانند که دیگر مسایل زمین خواری در ارس جایی ندارد و اراضی به سرمایه گذاران واقعی واگذار می شود.